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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 18:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.458.317 -89.913.498
Net Dönem Karı (Zararı)
12.573.992 43.962.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.022.140 -20.235.923
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.948.693 -27.393.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.939.317 7.217.540
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.764
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
129.715.310 -140.863.627
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.269.939 -2.269.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.509 44.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.478.880 -138.638.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
140.267.162 -117.137.211
Alınan Temettü
12.764 59.675
Alınan Faiz
6.178.391 27.164.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.369.203 118.931.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 209.228 470.566.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -175.578.431 -351.635.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.910.886 29.017.523
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.910.886 29.017.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 29.017.523 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 106.637 29.017.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 16 2.267.985
Diğer Alacaklar
6 1.954
Finansal Varlıklar
9 2.565 131.420.762
TOPLAM VARLIKLAR
109.254 162.937.974
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 11.105 44.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.105 44.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
98.149 162.893.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
162.893.360 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.573.992 43.962.339
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 209.228 470.566.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -175.578.431 -351.635.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
98.149 162.893.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.178.391 27.164.038
Temettü Gelirleri
12.764 59.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.634.657 10.622.495
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.939.317 7.217.540
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.765.129 45.063.748
Yönetim Ücretleri
8 -66.126 -331.394
Saklama Ücretleri
8 -71.563 -119.176
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -6.053 -45.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.605 -542.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.339 -51.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-191.137 -1.101.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.573.992 43.962.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.573.992 43.962.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.573.992 43.962.339



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025730


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