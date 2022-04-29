***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI146.458.317 -89.913.498Net Dönem Karı (Zararı)12.573.992 43.962.339NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.022.140 -20.235.923Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.948.693 -27.393.788Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.675Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.939.317 7.217.540Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.764İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER129.715.310 -140.863.627Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.269.939 -2.269.939Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-33.509 44.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler127.478.880 -138.638.302FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR140.267.162 -117.137.211Alınan Temettü12.764 59.675Alınan Faiz6.178.391 27.164.038FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-175.369.203 118.931.021Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 209.228 470.566.948Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -175.578.431 -351.635.927YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.910.886 29.017.523Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.910.886 29.017.523DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 29.017.523 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 106.637 29.017.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 16 2.267.985Diğer Alacaklar6 1.954Finansal Varlıklar9 2.565 131.420.762TOPLAM VARLIKLAR109.254 162.937.974YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 11.105 44.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.105 44.614TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)98.149 162.893.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)162.893.360 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.573.992 43.962.339Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 209.228 470.566.948Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -175.578.431 -351.635.927TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)98.149 162.893.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.178.391 27.164.038Temettü Gelirleri12.764 59.675Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.634.657 10.622.495Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.939.317 7.217.540ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.765.129 45.063.748Yönetim Ücretleri8 -66.126 -331.394Saklama Ücretleri8 -71.563 -119.176Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.523Kurul Ücretleri8 -6.053 -45.068Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.605 -542.989Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.339 -51.259ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-191.137 -1.101.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.573.992 43.962.339NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.573.992 43.962.339DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.573.992 43.962.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025730BIST