Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 18:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.130.792 3.064.139
Net Dönem Karı (Zararı)
13.897.289 3.036.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.321.324 -3.157.263
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.089.842 -3.175.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
768.518 18.410
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-766.827 27.509
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.691 45.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-768.518 -18.410
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.809.138 -93.124
Alınan Faiz
11.321.654 3.157.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.457.740 15.251.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 73.460.265 88.767.752
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.002.525 -73.516.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.588.532 18.315.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.588.532 18.315.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.315.205 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 99.903.737 18.315.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 100.690.335 18.333.615
TOPLAM VARLIKLAR
100.690.335 18.333.615
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 47.610 45.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.610 45.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.642.725 18.287.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.287.696 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.897.289 3.036.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 73.460.265 88.767.752
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.002.525 -73.516.686
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.642.725 18.287.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.321.654 3.157.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.231.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 768.518 18.410
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.321.518 3.175.673
Yönetim Ücretleri
8 -323.480 -96.049
Saklama Ücretleri
8 -43.090 -10.750
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -7.682
Kurul Ücretleri
8 -19.056 -916
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.370 -13.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.782 -9.985
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-424.229 -139.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.897.289 3.036.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.897.289 3.036.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.897.289 3.036.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025732


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AGHOL 41,00 33.436.278 % 0,00  
AGESA 20,16 3.432.711 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8635 14,8657 % -0,08  
Euro 15,5815 15,6911 % 0,27  
Sterlin 18,5371 18,6300 % 0,04  
Frank 15,1533 15,2445 % -0,02  
Riyal 3,9559 3,9758 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 -0,68  
Altın Gr. 891 892 -14,12  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,84 10,85 -0,04  
B. Petrol 108 108 0,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru