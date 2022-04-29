***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.130.792 3.064.139
Net Dönem Karı (Zararı)
13.897.289 3.036.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.321.324 -3.157.263
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.089.842 -3.175.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
768.518 18.410
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-766.827 27.509
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.691 45.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-768.518 -18.410
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.809.138 -93.124
Alınan Faiz
11.321.654 3.157.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.457.740 15.251.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 73.460.265 88.767.752
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.002.525 -73.516.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.588.532 18.315.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.588.532 18.315.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.315.205 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 99.903.737 18.315.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 100.690.335 18.333.615
TOPLAM VARLIKLAR
100.690.335 18.333.615
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 47.610 45.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.610 45.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.642.725 18.287.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.287.696 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.897.289 3.036.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 73.460.265 88.767.752
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.002.525 -73.516.686
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.642.725 18.287.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 11.321.654 3.157.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.231.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 768.518 18.410
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.321.518 3.175.673
Yönetim Ücretleri
8 -323.480 -96.049
Saklama Ücretleri
8 -43.090 -10.750
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -7.682
Kurul Ücretleri
8 -19.056 -916
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.370 -13.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.782 -9.985
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-424.229 -139.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.897.289 3.036.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.897.289 3.036.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.897.289 3.036.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025732
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