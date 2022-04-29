***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.130.792 3.064.139Net Dönem Karı (Zararı)13.897.289 3.036.630NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.321.324 -3.157.263Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.089.842 -3.175.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler768.518 18.410İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-766.827 27.509Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.691 45.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-768.518 -18.410FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.809.138 -93.124Alınan Faiz11.321.654 3.157.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.457.740 15.251.066Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 73.460.265 88.767.752Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.002.525 -73.516.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.588.532 18.315.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.588.532 18.315.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.315.205 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 99.903.737 18.315.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 100.690.335 18.333.615TOPLAM VARLIKLAR100.690.335 18.333.615YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 47.610 45.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.610 45.919TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)100.642.725 18.287.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.287.696 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.897.289 3.036.630Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 73.460.265 88.767.752Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.002.525 -73.516.686TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)100.642.725 18.287.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 11.321.654 3.157.263Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar2.231.346Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 768.518 18.410ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.321.518 3.175.673Yönetim Ücretleri8 -323.480 -96.049Saklama Ücretleri8 -43.090 -10.750Denetim Ücretleri8 -8.451 -7.682Kurul Ücretleri8 -19.056 -916Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.370 -13.661Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -23.782 -9.985ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-424.229 -139.043ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.897.289 3.036.630NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.897.289 3.036.630DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.897.289 3.036.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025732BIST