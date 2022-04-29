***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.014.832 -3.484.080
Net Dönem Karı (Zararı)
28.027.963 8.452.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.584.418 4.261.047
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.174.537 -2.409.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.758.955 6.670.779
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-51.801.750 -18.606.979
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-893.239 924.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.908.511 -19.531.177
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.189.369 -5.893.860
Alınan Faiz
4.174.537 2.409.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.052.119 3.467.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 17.002.156 5.207.835
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.950.037 -1.739.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.287 -16.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.287 -16.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 31.235 47.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 68.522 31.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 74.282 36.995
Finansal Varlıklar
9 67.731.021 32.581.465
TOPLAM VARLIKLAR
67.805.303 32.618.460
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 46.029 939.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.029 939.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
67.759.274 31.679.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.679.192 19.759.121
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.027.963 8.452.072
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 17.002.156 5.207.835
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.950.037 -1.739.836
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
67.759.274 31.679.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.174.537 2.409.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.490.257 487.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 15.758.955 6.670.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.423.749 9.568.375
Yönetim Ücretleri
8 -187.921 -137.677
Saklama Ücretleri
8 -47.554 -36.122
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.956
Kurul Ücretleri
8 -8.275 -5.731
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -126.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.848 -924.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-395.786 -1.116.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.027.963 8.452.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.027.963 8.452.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.027.963 8.452.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025733
BIST