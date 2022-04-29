***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.014.832 -3.484.080Net Dönem Karı (Zararı)28.027.963 8.452.072NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER11.584.418 4.261.047Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.174.537 -2.409.732Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.758.955 6.670.779İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-51.801.750 -18.606.979Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-893.239 924.198İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-50.908.511 -19.531.177FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.189.369 -5.893.860Alınan Faiz4.174.537 2.409.780FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.052.119 3.467.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 17.002.156 5.207.835Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -8.950.037 -1.739.836YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.287 -16.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.287 -16.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 31.235 47.316DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 68.522 31.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 74.282 36.995Finansal Varlıklar9 67.731.021 32.581.465TOPLAM VARLIKLAR67.805.303 32.618.460YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 46.029 939.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.029 939.268TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)67.759.274 31.679.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)31.679.192 19.759.121Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)28.027.963 8.452.072Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 17.002.156 5.207.835Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -8.950.037 -1.739.836TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)67.759.274 31.679.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.174.537 2.409.780Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.490.257 487.816Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 15.758.955 6.670.779ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.423.749 9.568.375Yönetim Ücretleri8 -187.921 -137.677Saklama Ücretleri8 -47.554 -36.122Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.956Kurul Ücretleri8 -8.275 -5.731Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -126.737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.848 -924.817ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-395.786 -1.116.303ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.027.963 8.452.072NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.027.963 8.452.072DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.027.963 8.452.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025733BIST