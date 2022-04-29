***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.676.308 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.705.572 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.475.998 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-156.321 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.632.319 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-118.014.099 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
193.350 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-118.207.449 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-101.832.529 0
Alınan Faiz
156.221 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.892.060 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 115.961.500 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -14.069.440 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.752 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.752 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 215.752
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 215.852
Finansal Varlıklar
9 109.575.130
TOPLAM VARLIKLAR
109.790.982 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 193.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.350 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
109.597.632 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.705.572
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 115.961.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -14.069.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
109.597.632 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 119.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 606.289
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.632.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.358.588
Yönetim Ücretleri
8 -1.577.345
Saklama Ücretleri
8 -45.083
Denetim Ücretleri
8 -7.681
Kurul Ücretleri
8 -15.581
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.021
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.653.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.705.572
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.705.572
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.705.572
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025735
BIST