***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.676.308 0Net Dönem Karı (Zararı)7.705.572 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.475.998 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-156.321 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.632.319 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-118.014.099 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler193.350 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-118.207.449 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-101.832.529 0Alınan Faiz156.221 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.892.060 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 115.961.500 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -14.069.440 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.752 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.752 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 215.752Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 215.852Finansal Varlıklar9 109.575.130TOPLAM VARLIKLAR109.790.982 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 193.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)193.350 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)109.597.632 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.705.572Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 115.961.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -14.069.440TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)109.597.632 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 119.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 606.289Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.632.319ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.358.588Yönetim Ücretleri8 -1.577.345Saklama Ücretleri8 -45.083Denetim Ücretleri8 -7.681Kurul Ücretleri8 -15.581Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.021ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.653.016ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.705.572NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.705.572DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.705.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025735BIST