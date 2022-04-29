***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI191.754.221 -45.827.641Net Dönem Karı (Zararı)152.785.129 72.062.236NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-170.452.572 -50.539.217Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-174.561.690 -52.832.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.520.492 2.655.252Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-411.374 -361.875İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER36.106.308 -121.974.496Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.516.889 -9.255.046Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.324 94.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.568.095 -112.813.704FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.438.865 -100.451.477Alınan Temettü172.903.982 361.875Alınan Faiz411.374 54.261.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 513.557.930Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 513.557.930Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.754.221 467.730.289NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.754.221 467.730.289DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 683.084.198 215.353.909DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 874.838.419 683.084.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 877.478.743 684.066.814Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 5.223.659 9.474.448Diğer Alacaklar6 266.100Finansal Varlıklar9 74.107.103 110.195.690TOPLAM VARLIKLAR956.809.505 804.003.052YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 156.855 135.531TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)156.855 135.531TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)956.652.650 803.867.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)803.867.521 218.247.355Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 152.785.129 72.062.236Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 513.557.930Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)956.652.650 803.867.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 172.903.982 54.261.961Temettü Gelirleri11 411.374 361.875Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -22.991.936 16.404.669Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.520.492 2.655.252Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.193ESAS FAALİYET GELİRLERİ154.843.912 73.705.950Yönetim Ücretleri8 -961.637 -634.004Saklama Ücretleri8 -226.197 -190.760Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.973Kurul Ücretleri8 -178.572 -132.222Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -566.164 -568.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -117.762 -106.214ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.058.783 -1.643.714ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.785.129 72.062.236NET DÖNEM KARI (ZARARI)152.785 152.785.129 72.062.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025738BIST