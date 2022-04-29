***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.754.221 -45.827.641
Net Dönem Karı (Zararı)
152.785.129 72.062.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-170.452.572 -50.539.217
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-174.561.690 -52.832.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.520.492 2.655.252
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-411.374 -361.875
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
36.106.308 -121.974.496
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.516.889 -9.255.046
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.324 94.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.568.095 -112.813.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.438.865 -100.451.477
Alınan Temettü
172.903.982 361.875
Alınan Faiz
411.374 54.261.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 513.557.930
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 513.557.930
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.754.221 467.730.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.754.221 467.730.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 683.084.198 215.353.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 874.838.419 683.084.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 877.478.743 684.066.814
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.223.659 9.474.448
Diğer Alacaklar
6 266.100
Finansal Varlıklar
9 74.107.103 110.195.690
TOPLAM VARLIKLAR
956.809.505 804.003.052
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 156.855 135.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.855 135.531
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
956.652.650 803.867.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
803.867.521 218.247.355
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 152.785.129 72.062.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 513.557.930
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
956.652.650 803.867.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 172.903.982 54.261.961
Temettü Gelirleri
11 411.374 361.875
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -22.991.936 16.404.669
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.520.492 2.655.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.193
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
154.843.912 73.705.950
Yönetim Ücretleri
8 -961.637 -634.004
Saklama Ücretleri
8 -226.197 -190.760
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.973
Kurul Ücretleri
8 -178.572 -132.222
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -566.164 -568.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -117.762 -106.214
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.058.783 -1.643.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.785.129 72.062.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
152.785 152.785.129 72.062.236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025738
BIST