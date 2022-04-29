***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.567.736 0Net Dönem Karı (Zararı)45.810.203 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER46.387.600 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-787.345 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler47.174.945 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-248.549.237 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.014.643 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-250.563.880 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-156.351.434 0Alınan TemettüAlınan Faiz783.698 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.182.452 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 331.600.349 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -164.417.897 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.614.716 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.614.716 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.614.716 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 11.618.363 0Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar203.388.935TOPLAM VARLIKLAR215.007.298 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.497.092Diğer Borçlar6 517.551 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.014.643 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)212.992.655 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)45.810.203 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 331.600.349 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -164.417.897 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)212.992.655 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 783.698 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar814.159 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 47.174.945 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ48.772.802 0Yönetim Ücretleri8 -2.467.349 0Saklama Ücretleri8 -280.506 0Denetim Ücretleri8 -8.450 0Kurul Ücretleri8 -21.710 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -123.374 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -61.210 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.962.599 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.810.203 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.810.203 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.810.203 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025739BIST