***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.567.736 0
Net Dönem Karı (Zararı)
45.810.203 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
46.387.600 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-787.345 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.174.945 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-248.549.237 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.014.643 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-250.563.880 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-156.351.434 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
783.698 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.182.452 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 331.600.349 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -164.417.897 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.614.716 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.614.716 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.614.716 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 11.618.363 0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
203.388.935
TOPLAM VARLIKLAR
215.007.298 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.497.092
Diğer Borçlar
6 517.551 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.014.643 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
212.992.655 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.810.203 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 331.600.349 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -164.417.897 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
212.992.655 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 783.698 0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
814.159 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 47.174.945 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.772.802 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.467.349 0
Saklama Ücretleri
8 -280.506 0
Denetim Ücretleri
8 -8.450 0
Kurul Ücretleri
8 -21.710 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -123.374 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -61.210 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.962.599 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.810.203 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.810.203 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.810.203 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025739
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