***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.837.755 9.001.965
Net Dönem Karı (Zararı)
11.277.230 8.813.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.473.389 -7.710.451
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-661.458 -613.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.811.931 -7.097.185
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-629.214 7.288.260
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.517.692 7.703.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.146.906 -415.434
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.174.627 8.390.862
Alınan Faiz
663.128 611.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.192.511 -4.527.719
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 690.453
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -12.192.511 -5.218.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.354.756 4.474.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.354.756 4.474.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.474.246 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.119.490 4.474.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.119.983 4.476.409
Finansal Varlıklar
9 12.406.384 7.506.637
Diğer Varlıklar
10 ve 6 98.999.077 101.399.996
TOPLAM VARLIKLAR
112.525.444 113.383.042
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 157.297 99.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
157.297 99.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.368.147 113.283.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
113.283.428 108.998.094
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.277.230 8.813.053
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 690.453
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -12.192.511 -5.218.172
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
112.368.147 113.283.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 663.128 611.103
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.809.409 1.790
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.811.931 -7.097.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.424.589 18.612.579
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.085.195 12.128.287
Yöne -12.887 -13.058
Denetim Ücretleri
8 -22.105 -28.153
Kurul Ücretleri
8 -20.962 -28.470
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.741 -37.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -407.100 -2.861.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-807.965 -3.315.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.277.230 8.813.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.277.230 8.813.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.277.230 8.813.053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025741
BIST