***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.837.755 9.001.965Net Dönem Karı (Zararı)11.277.230 8.813.053NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.473.389 -7.710.451Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-661.458 -613.266Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.811.931 -7.097.185İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-629.214 7.288.260Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.517.692 7.703.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.146.906 -415.434FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.174.627 8.390.862Alınan Faiz663.128 611.103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.192.511 -4.527.719Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 690.453Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -12.192.511 -5.218.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.354.756 4.474.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.354.756 4.474.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 4.474.246 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.119.490 4.474.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 1.119.983 4.476.409Finansal Varlıklar9 12.406.384 7.506.637Diğer Varlıklar10 ve 6 98.999.077 101.399.996TOPLAM VARLIKLAR112.525.444 113.383.042YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 157.297 99.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)157.297 99.614TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)112.368.147 113.283.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)113.283.428 108.998.094Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.277.230 8.813.053Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 690.453Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -12.192.511 -5.218.172TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)112.368.147 113.283.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 663.128 611.103Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.809.409 1.790Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.811.931 -7.097.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.424.589 18.612.579ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.085.195 12.128.287Yöne -12.887 -13.058Denetim Ücretleri8 -22.105 -28.153Kurul Ücretleri8 -20.962 -28.470Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.741 -37.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -407.100 -2.861.285ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-807.965 -3.315.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.277.230 8.813.053NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.277.230 8.813.053DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.277.230 8.813.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025741BIST