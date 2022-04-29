***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.975.566 0
Net Dönem Karı (Zararı)
321.544
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-228.020 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-577.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
349.670
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.646.780 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.664.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.553.256 0
Alınan Faiz
577.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.434 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.434 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 24.434
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 5.364
Finansal Varlıklar
9 10.309.670
TOPLAM VARLIKLAR
10.339.468 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 17.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.924 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.321.544 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
321.544
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 10.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.321.544 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 577.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -507.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 349.670
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
420.101 0
Yönetim Ücretleri
8 -51.267
Saklama Ücretleri
8 -2.428
Denetim Ücretleri
8 -19.666
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -25.002
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
321.544 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
321.544 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
321.544 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025742
BIST