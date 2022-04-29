***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.975.566 0Net Dönem Karı (Zararı)321.544NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-228.020 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-577.690Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler349.670İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.646.780 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.664.704FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.553.256 0Alınan Faiz577.690FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.434 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.434 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 24.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 24.434Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar6 5.364Finansal Varlıklar9 10.309.670TOPLAM VARLIKLAR10.339.468 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 17.924TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.924 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.321.544 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)321.544Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 10.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.321.544 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 577.690Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -507.259Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 349.670ESAS FAALİYET GELİRLERİ420.101 0Yönetim Ücretleri8 -51.267Saklama Ücretleri8 -2.428Denetim Ücretleri8 -19.666Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -194Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -25.002ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)7 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)321.544 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)321.544 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)321.544 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025742BIST