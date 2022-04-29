***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.384.872.130 -41.478.131
Net Dönem Karı (Zararı)
533.975.647 22.837.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
433.198.710 17.997.549
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.575.634 -129.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
439.416.633 19.289.588
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.642.289 -1.162.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.311
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.391.075.518 -42.769.975
Alınan Temettü
3.642.289 1.162.148
Alınan Faiz
2.561.099 129.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.437.969.047 45.658.289
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.293.820.377 105.906.329
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -855.851.330 -60.248.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.096.917 4.180.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.096.917 4.180.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.199.700 1.019.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 58.296.617 5.199.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 58.311.632 5.200.180
Takas Alacakları
6 0 5.396.598
Diğer Alacaklar
6 0 36.998
Finansal Varlıklar
9 2.069.439.966 108.830.306
TOPLAM VARLIKLAR
2.127.751.598 119.464.082
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 36.195.284 4.272.686
Diğer Borçlar
6 4.735.594 315.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.930.878 4.588.056
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.086.820.720 114.876.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.876.026 46.379.751
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
533.975.647 22.837.986
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.293.820.377 105.906.329
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -855.851.330 -60.248.040
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.086.820.720 114.876.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.561.099 129.696
Temettü Gelirleri
11 3.642.289 1.162.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 108.253.831 4.375.491
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 439.416.633 19.289.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 171.306 36.997
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
554.045.158 24.993.920
Yönetim Ücretleri
8 -16.932.870 -1.689.294
Saklama Ücretleri
8 -1.108.494 -253.902
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.569
Kurul Ücretleri
8 -176.698 -12.906
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.622.900 -161.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -220.098 -26.988
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.069.511 -2.155.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
533.975.647 22.837.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
533.975.647 22.837.986
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
533.975.647 22.837.986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025743
BIST