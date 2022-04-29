***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.384.872.130 -41.478.131Net Dönem Karı (Zararı)533.975.647 22.837.986NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER433.198.710 17.997.549Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.575.634 -129.891Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler439.416.633 19.289.588Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.642.289 -1.162.148İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.311FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.391.075.518 -42.769.975Alınan Temettü3.642.289 1.162.148Alınan Faiz2.561.099 129.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.437.969.047 45.658.289Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.293.820.377 105.906.329Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -855.851.330 -60.248.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.096.917 4.180.158NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.096.917 4.180.158DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.199.700 1.019.542DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 58.296.617 5.199.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 58.311.632 5.200.180Takas Alacakları6 0 5.396.598Diğer Alacaklar6 0 36.998Finansal Varlıklar9 2.069.439.966 108.830.306TOPLAM VARLIKLAR2.127.751.598 119.464.082YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 36.195.284 4.272.686Diğer Borçlar6 4.735.594 315.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.930.878 4.588.056TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.086.820.720 114.876.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)114.876.026 46.379.751Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)533.975.647 22.837.986Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.293.820.377 105.906.329Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -855.851.330 -60.248.040TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.086.820.720 114.876.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.561.099 129.696Temettü Gelirleri11 3.642.289 1.162.148Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 108.253.831 4.375.491Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 439.416.633 19.289.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 171.306 36.997ESAS FAALİYET GELİRLERİ554.045.158 24.993.920Yönetim Ücretleri8 -16.932.870 -1.689.294Saklama Ücretleri8 -1.108.494 -253.902Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.569Kurul Ücretleri8 -176.698 -12.906Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.622.900 -161.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -220.098 -26.988ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-20.069.511 -2.155.934ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)533.975.647 22.837.986NET DÖNEM KARI (ZARARI)533.975.647 22.837.986DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)533.975.647 22.837.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025743BIST