***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.583.567 0Net Dönem Karı (Zararı)9.200.020NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER10.204.995 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-128.898Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.333.893İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-135.117.367 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler218.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-135.335.921FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-115.712.352 0Alınan Faiz128.785FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.828.940 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 128.966.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -13.137.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.373 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.373 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 245.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 245.486Finansal Varlıklar9 125.002.028TOPLAM VARLIKLAR125.247.514 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 218.554TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)218.554 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)125.028.960 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.200.020Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 128.966.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -13.137.060TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)125.028.960 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 128.785Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 587.083Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 10.333.893ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.049.761 0Yönetim Ücretleri8 -1.766.666Saklama Ücretleri8 -50.466Denetim Ücretleri8 -7.681Kurul Ücretleri8 -17.562Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.971ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.849.741 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.200.020 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.200.020 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.200.020 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025745BIST