***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.874.709 0Net Dönem Karı (Zararı)30.225.842 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER22.689.554 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-221.389 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23.447.092 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-536.149 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-160.547.033 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.460.165 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.380.114 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-163.466.982 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-107.631.637 0Alınan Temettü536.149 0Alınan Faiz220.779 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.198.705 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 213.723.018 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -103.524.313 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.323.996 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.323.996 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.323.996 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.324.606Takas Alacakları6 1.378.678Diğer Alacaklar6 81.487Finansal Varlıklar9 140.019.890TOPLAM VARLIKLAR144.804.661 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 4.031.793Diğer Borçlar6 348.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.380.114 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)140.424.547 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.225.842Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 213.723.018Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -103.524.313TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)140.424.547 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 220.779Temettü Gelirleri11 536.149Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.741.340Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 23.447.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 212.714ESAS FAALİYET GELİRLERİ32.158.074 0Yönetim Ücretleri8 -1.364.804Saklama Ücretleri8 -235.203Denetim Ücretleri8 -8.450Kurul Ücretleri8 -13.032Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -221.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -88.940ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.932.232 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.225.842 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.225.842 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.225.842 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025749BIST