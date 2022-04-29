***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.874.709 0
Net Dönem Karı (Zararı)
30.225.842 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
22.689.554 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-221.389 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.447.092 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-536.149 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-160.547.033 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.460.165 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.380.114 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-163.466.982 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-107.631.637 0
Alınan Temettü
536.149 0
Alınan Faiz
220.779 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.198.705 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 213.723.018 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -103.524.313 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.323.996 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.323.996 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.323.996 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.324.606
Takas Alacakları
6 1.378.678
Diğer Alacaklar
6 81.487
Finansal Varlıklar
9 140.019.890
TOPLAM VARLIKLAR
144.804.661 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 4.031.793
Diğer Borçlar
6 348.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.380.114 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
140.424.547 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.225.842
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 213.723.018
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -103.524.313
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
140.424.547 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 220.779
Temettü Gelirleri
11 536.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.741.340
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 23.447.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 212.714
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.158.074 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.364.804
Saklama Ücretleri
8 -235.203
Denetim Ücretleri
8 -8.450
Kurul Ücretleri
8 -13.032
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -221.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -88.940
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.932.232 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.225.842 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.225.842 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.225.842 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025749
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