***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-186.196 10.288.732Net Dönem Karı (Zararı)-67 10.102.603NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-67 -1.766.168Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.766.235Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-67 67İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-186.062 186.062Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler67 -10.102.603Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 67 55.386.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -65.488.603YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.129 186.129NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.129 186.129DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 186.129 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 186.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 0 186.129TOPLAM VARLIKLAR0 186.129YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 0 186.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 186.129TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-67 10.102.603Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 67 55.386.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -65.488.603TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.766.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.570.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -67 67ESAS FAALİYET GELİRLERİ-67 10.336.999Yönetim Ücretleri8 -13.498Saklama Ücretleri8 -182.348Denetim Ücretleri8 -6.659Kurul Ücretleri8 -31Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -31.860ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)0 -234.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-67 10.102.603NET DÖNEM KARI (ZARARI)-67 10.102.603DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-67 10.102.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025876BIST