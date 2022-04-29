***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.196 10.288.732
Net Dönem Karı (Zararı)
-67 10.102.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-67 -1.766.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.766.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-67 67
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-186.062 186.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
67 -10.102.603
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 67 55.386.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -65.488.603
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.129 186.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.129 186.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 186.129 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 186.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 186.129
TOPLAM VARLIKLAR
0 186.129
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 0 186.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 186.129
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-67 10.102.603
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 67 55.386.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -65.488.603
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.766.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.570.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -67 67
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-67 10.336.999
Yönetim Ücretleri
8 -13.498
Saklama Ücretleri
8 -182.348
Denetim Ücretleri
8 -6.659
Kurul Ücretleri
8 -31
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -234.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-67 10.102.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-67 10.102.603
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-67 10.102.603
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025876
BIST