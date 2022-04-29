***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.569.905 -11.406.866
Net Dönem Karı (Zararı)
14.217.466 -137.833
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.107.120 -834.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.946.097 -631.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.053.217 -203.024
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.499.139 -11.045.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.022 -104.381
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59 32.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.509.102 -10.973.083
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.174.553 -12.017.136
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 2.604.648 610.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.704.192 16.525.093
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 47.704.192 16.525.093
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.134.287 5.118.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.134.287 5.118.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.118.227 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 50.252.514 5.118.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 53.614.760 4.538.952
Ters Repo Alacakları
5 0 600.072
Finansal Varlıklar
8 24.631.992 11.176.107
Diğer Varlıklar
5 94.359 104.381
TOPLAM VARLIKLAR
78.341.111 16.419.512
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 16
Diğer Borçlar
5 32.193 32.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.193 32.252
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 78.308.918 16.387.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 16.387.260 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 14.217.466 -137.833
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 47.704.192 16.525.093
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.308.918 16.387.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.604.648 610.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -769.025 -281.431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 13.053.217 -203.024
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 78.442
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.888.840 204.257
Yönetim Ücretleri
4.7 -156.818 -43.480
Saklama Ücretleri
7 -2.094 -587
Denetim Ücretleri
7 -37.395 -17.125
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -96.469 -34.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -378.598 -246.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-671.374 -342.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.217.466 -137.833
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.217.466 -137.833
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 14.217.466 -137.833
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025878
BIST