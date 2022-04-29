***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.569.905 -11.406.866Net Dönem Karı (Zararı)14.217.466 -137.833NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.107.120 -834.091Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.946.097 -631.067Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.053.217 -203.024İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.499.139 -11.045.212Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler10.022 -104.381Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-59 32.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.509.102 -10.973.083FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.174.553 -12.017.136Alınan TemettüAlınan Faiz10 2.604.648 610.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.704.192 16.525.093Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17 47.704.192 16.525.093Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.134.287 5.118.227NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.134.287 5.118.227DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.118.227 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 50.252.514 5.118.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 53.614.760 4.538.952Ters Repo Alacakları5 0 600.072Finansal Varlıklar8 24.631.992 11.176.107Diğer Varlıklar5 94.359 104.381TOPLAM VARLIKLAR78.341.111 16.419.512YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 16Diğer Borçlar5 32.193 32.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.193 32.252TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 78.308.918 16.387.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 16.387.260 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 14.217.466 -137.833Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 47.704.192 16.525.093Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)78.308.918 16.387.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.604.648 610.270Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -769.025 -281.431Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 13.053.217 -203.024Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0 78.442ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.888.840 204.257Yönetim Ücretleri4.7 -156.818 -43.480Saklama Ücretleri7 -2.094 -587Denetim Ücretleri7 -37.395 -17.125Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -96.469 -34.491Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -378.598 -246.407ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-671.374 -342.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.217.466 -137.833NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.217.466 -137.833DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17 14.217.466 -137.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025878BIST