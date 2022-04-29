***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-486.983.567 0Net Dönem Karı (Zararı)-50.720.768NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.485.278 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-73.826.606Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26.341.328İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-452.726.515 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler92.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-452.819.367FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-550.932.561 0Alınan Faiz63.948.994FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI866.673.332 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 866.673.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)379.689.765 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)379.689.765 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 379.689.765 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 389.567.377Takas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 426.478.039TOPLAM VARLIKLAR816.045.416 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 92.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)92.852 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)815.952.564 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 -50.720.768Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 866.673.332TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)815.952.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 63.948.994Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -140.762.506Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 26.341.328ESAS FAALİYET GELİRLERİ-50.472.184Yönetim Ücretleri8 -116.483Saklama Ücretleri8 -56.270Denetim Ücretleri8 -8.450Kurul Ücretleri8 -49.671Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.557ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-248.584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-50.720.768NET DÖNEM KARI (ZARARI)-50.720.768 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-50.720.768 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025879BIST