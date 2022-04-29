***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-486.983.567 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-50.720.768
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.485.278 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.826.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26.341.328
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-452.726.515 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
92.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-452.819.367
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-550.932.561 0
Alınan Faiz
63.948.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
866.673.332 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 866.673.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
379.689.765 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
379.689.765 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 379.689.765 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 389.567.377
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 426.478.039
TOPLAM VARLIKLAR
816.045.416 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 92.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
92.852 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
815.952.564 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 -50.720.768
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 866.673.332
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
815.952.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 63.948.994
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -140.762.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 26.341.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-50.472.184
Yönetim Ücretleri
8 -116.483
Saklama Ücretleri
8 -56.270
Denetim Ücretleri
8 -8.450
Kurul Ücretleri
8 -49.671
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.557
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-248.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.720.768
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.720.768 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.720.768 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025879
BIST