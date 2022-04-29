***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-499.176.284 15.054.564
Net Dönem Karı (Zararı)
222.988.590 12.510.847
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
134.346.567 -2.340.806
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.856.859 -2.340.806
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
178.203.426 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-900.301.495 2.543.717
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.414.970 2.543.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-897.886.525
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-542.966.338 12.713.758
Alınan Faiz
43.790.054 2.340.806
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.147.826 -12.510.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 500.014.942 163.015.558
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -867.116 -175.526.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.458 2.543.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.458 2.543.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.543.717 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.515.259 2.543.717
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.582.064 2.543.717
Finansal Varlıklar
9 719.683.099
TOPLAM VARLIKLAR
722.265.163 2.543.717
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 128.747 2.543.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.747 2.543.717
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
722.136.416 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
222.988.590 12.510.847
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 500.014.942 163.015.558
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -867.116 -175.526.405
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
722.136.416 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 43.790.054 2.340.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.564.618 12.708.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
178.203.426 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
223.558.098 15.049.449
Yönetim Ücretleri
8 -348.124 -55.087
Saklama Ücretleri
8 -107.791 -26.747
Denetim Ücretleri
8 -10.828 -5.698
Kurul Ücretleri
8 -78.389 -5.557
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -159 -28
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.217 -2.445.485
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-569.508 -2.538.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.988.590 12.510.847
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
222.988.590 12.510.847
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
222.988.590 12.510.847
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025881
BIST