***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-499.176.284 15.054.564Net Dönem Karı (Zararı)222.988.590 12.510.847NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER134.346.567 -2.340.806Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-43.856.859 -2.340.806Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler178.203.426 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-900.301.495 2.543.717Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.414.970 2.543.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-897.886.525FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-542.966.338 12.713.758Alınan Faiz43.790.054 2.340.806FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI499.147.826 -12.510.847Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 500.014.942 163.015.558Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -867.116 -175.526.405YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.458 2.543.717NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.458 2.543.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.543.717 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.515.259 2.543.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.582.064 2.543.717Finansal Varlıklar9 719.683.099TOPLAM VARLIKLAR722.265.163 2.543.717YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 128.747 2.543.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)128.747 2.543.717TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)722.136.416 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)222.988.590 12.510.847Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 500.014.942 163.015.558Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -867.116 -175.526.405TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)722.136.416 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 43.790.054 2.340.806Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.564.618 12.708.643Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar178.203.426 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ223.558.098 15.049.449Yönetim Ücretleri8 -348.124 -55.087Saklama Ücretleri8 -107.791 -26.747Denetim Ücretleri8 -10.828 -5.698Kurul Ücretleri8 -78.389 -5.557Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -159 -28Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -24.217 -2.445.485ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-569.508 -2.538.602ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)222.988.590 12.510.847NET DÖNEM KARI (ZARARI)222.988.590 12.510.847DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)222.988.590 12.510.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025881BIST