***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.703.368 -3.815.617Net Dönem Karı (Zararı)13.283.856 182.960NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.465.851 -402.860Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.665.582 -410.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.131.433 7.162İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.092.386 -4.002.355Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.302.376 -48.863Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler55.312 14.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.845.322 -3.968.122FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.342.679 -4.222.255Alınan TemettüAlınan Faiz3.639.311 406.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.999.997 8.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 17.999.997 8.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.703.371 4.184.383NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.703.371 4.184.383DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.184.383 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 481.012 4.184.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 510.667 4.187.767Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri16 9.341.394 0Finansal Varlıklar8 29.674.849 3.960.960Diğer Varlıklar5 9.845 48.863TOPLAM VARLIKLAR39.536.755 8.197.590YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 69.942 14.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)69.942 14.630TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.466.813 8.182.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 8.182.960 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.283.856 182.960Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 17.999.997 8.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)17 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17 39.466.813 8.182.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.639.311 406.638Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 5.172.173 -137.411Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 5.131.433 7.162Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0 45.683ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.942.917 322.072Yönetim Ücretleri4 ve 7 -521.328 -52.354Saklama Ücretleri7 -13.126 -1.331Denetim Ücretleri7 -37.395 -17.125Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -49.770 -64.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -37.442 -3.923ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-659.061 -139.112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.283.856 182.960NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.283.856 182.960DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17 13.283.856 182.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025899BIST