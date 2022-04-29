***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.703.368 -3.815.617
Net Dönem Karı (Zararı)
13.283.856 182.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.465.851 -402.860
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.665.582 -410.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.131.433 7.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.092.386 -4.002.355
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.302.376 -48.863
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.312 14.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.845.322 -3.968.122
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.342.679 -4.222.255
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
3.639.311 406.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.999.997 8.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 17.999.997 8.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.703.371 4.184.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.703.371 4.184.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.184.383 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 481.012 4.184.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 510.667 4.187.767
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 9.341.394 0
Finansal Varlıklar
8 29.674.849 3.960.960
Diğer Varlıklar
5 9.845 48.863
TOPLAM VARLIKLAR
39.536.755 8.197.590
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 69.942 14.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.942 14.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.466.813 8.182.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 8.182.960 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.283.856 182.960
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 17.999.997 8.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 39.466.813 8.182.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.639.311 406.638
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.172.173 -137.411
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 5.131.433 7.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 45.683
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.942.917 322.072
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -521.328 -52.354
Saklama Ücretleri
7 -13.126 -1.331
Denetim Ücretleri
7 -37.395 -17.125
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -49.770 -64.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -37.442 -3.923
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-659.061 -139.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.283.856 182.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.283.856 182.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 13.283.856 182.960
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025899
BIST