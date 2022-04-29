***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.361.345 0Net Dönem Karı (Zararı)-5.941.536NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.203.782 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.203.782İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-104.623.591 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler332.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-104.955.652FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-109.361.345 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.574.903 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 116.147.657Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -572.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.213.558 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.213.558 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.213.558 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.213.558Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 103.751.870TOPLAM VARLIKLAR109.965.428 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 241.572Diğer Borçlar6 90.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)332.061 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)109.633.367 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-5.941.536Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 116.147.657Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -572.754TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)109.633.367 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 -7.046.518Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.203.782Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 5.423ESAS FAALİYET GELİRLERİ-5.837.313 0Yönetim Ücretleri8 -73.655Saklama Ücretleri8 -8.845Denetim Ücretleri8 -8.834Kurul Ücretleri8 -2.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.565ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-104.223 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.941.536 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-5.941.536 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-5.941.536 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025966BIST