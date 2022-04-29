***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.361.345 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.941.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.203.782 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.203.782
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-104.623.591 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
332.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-104.955.652
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-109.361.345 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.574.903 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 116.147.657
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -572.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.213.558 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.213.558 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.213.558 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.213.558
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 103.751.870
TOPLAM VARLIKLAR
109.965.428 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 241.572
Diğer Borçlar
6 90.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
332.061 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
109.633.367 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.941.536
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 116.147.657
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -572.754
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
109.633.367 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 -7.046.518
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.203.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.837.313 0
Yönetim Ücretleri
8 -73.655
Saklama Ücretleri
8 -8.845
Denetim Ücretleri
8 -8.834
Kurul Ücretleri
8 -2.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.565
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.223 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.941.536 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.941.536 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.941.536 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025966
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