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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 19:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.542.734 12.997.819
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.633.721 16.741.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.863.783 10.008.556
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.211.141 -695.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.502.272 10.820.233
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-150.370 -116.313
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.470.726 -14.441.223
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.027 10.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.473.753 -14.451.824
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.026.778 12.308.991
Alınan Temettü
150.370 116.313
Alınan Faiz
1.333.674 572.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.446.718 -320.836
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 12.246.859 3.438.543
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -18.693.577 -3.759.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.989.452 12.676.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.989.452 12.676.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.779.125 102.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 789.673 12.779.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 789.989 12.901.974
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
9 72.381.401 74.352.882
TOPLAM VARLIKLAR
73.171.390 87.254.856
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
6 31.429 34.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.429 34.456
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.139.961 87.220.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87.220.400 70.799.578
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-7.633.721 16.741.658
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 12.246.859 3.438.543
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -18.693.577 -3.759.379
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.139.961 87.220.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.333.674 572.515
Temettü Gelirleri
11 150.370 116.313
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.715.211 5.537.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -11.502.272 10.820.233
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-7.303.017 17.046.801
Yönetim Ücretleri
8 -173.514 -177.782
Saklama Ücretleri
8 -97.327 -60.978
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.973
Kurul Ücretleri
8 -13.809 -14.796
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.638 -28.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.965 -10.689
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-330.704 -305.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.633.721 16.741.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.633.721 16.741.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.633.721 16.741.658



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025991


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 -0,29  
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