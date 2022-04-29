***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.542.734 12.997.819Net Dönem Karı (Zararı)-7.633.721 16.741.658NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.863.783 10.008.556Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.211.141 -695.364Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.502.272 10.820.233Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-150.370 -116.313İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER13.470.726 -14.441.223Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.027 10.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.473.753 -14.451.824FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.026.778 12.308.991Alınan Temettü150.370 116.313Alınan Faiz1.333.674 572.515FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.446.718 -320.836Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 12.246.859 3.438.543Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -18.693.577 -3.759.379YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.989.452 12.676.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.989.452 12.676.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.779.125 102.142DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 789.673 12.779.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 789.989 12.901.974Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar9 72.381.401 74.352.882TOPLAM VARLIKLAR73.171.390 87.254.856YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar6 31.429 34.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.429 34.456TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)73.139.961 87.220.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)87.220.400 70.799.578Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-7.633.721 16.741.658Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 12.246.859 3.438.543Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -18.693.577 -3.759.379TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)73.139.961 87.220.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.333.674 572.515Temettü Gelirleri11 150.370 116.313Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.715.211 5.537.740Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -11.502.272 10.820.233ESAS FAALİYET GELİRLERİ-7.303.017 17.046.801Yönetim Ücretleri8 -173.514 -177.782Saklama Ücretleri8 -97.327 -60.978Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.973Kurul Ücretleri8 -13.809 -14.796Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.638 -28.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.965 -10.689ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-330.704 -305.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.633.721 16.741.658NET DÖNEM KARI (ZARARI)-7.633.721 16.741.658DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-7.633.721 16.741.658http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025991BIST