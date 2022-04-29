***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.796.687 0Net Dönem Karı (Zararı)-48.684NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.978 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.504Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-474İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.747.434 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.794.676FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.802.096 0Alınan Faiz5.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.006.274 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 26.655.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -649.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.587 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.587 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 209.587 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 209.682Takas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 25.795.150TOPLAM VARLIKLAR26.004.832 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 47.242TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.242 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.957.590 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-48.684Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 26.655.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -649.226TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)25.957.590 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.409Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -5.220Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -474ESAS FAALİYET GELİRLERİ-285 0Yönetim Ücretleri8 -36.815Saklama Ücretleri8 -980Denetim Ücretleri8 -8.835Kurul Ücretleri8 -353Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -132Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.284ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.399 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-48.684 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-48.684 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-48.684 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025993BIST