***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 20:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.796.687 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-48.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.978 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.504
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-474
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.747.434 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.794.676
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.802.096 0
Alınan Faiz
5.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.006.274 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 26.655.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -649.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
209.587 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
209.587 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 209.587 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 209.682
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 25.795.150
TOPLAM VARLIKLAR
26.004.832 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 47.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.242 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.957.590 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-48.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 26.655.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -649.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.957.590 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.220
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -474
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-285 0
Yönetim Ücretleri
8 -36.815
Saklama Ücretleri
8 -980
Denetim Ücretleri
8 -8.835
Kurul Ücretleri
8 -353
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.284
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.399 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.684 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.684 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.684 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025993
BIST