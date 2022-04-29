***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 20:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.327.078 -184.434.256
Net Dönem Karı (Zararı)
46.321.372 50.148.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.731.432 33.065.411
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.201.200 -8.065.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.424.131 41.130.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.954.363
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.147.447 -275.476.973
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.354 64.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.156.801 -275.541.173
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.557.507 -192.263.337
Alınan Temettü
3.954.363
Alınan Faiz
23.276.066 7.829.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-250.000 303.610.830
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.637 303.610.830
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -256.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.577.078 119.176.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.577.078 119.176.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 119.176.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 99.599.496 119.176.574
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 100.760.569 119.412.513
Finansal Varlıklar
9 299.143.412 234.410.742
TOPLAM VARLIKLAR
399.903.981 353.823.255
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 73.554 64.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.554 64.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
399.830.427 353.759.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
353.759.055 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
46.321.372 50.148.225
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 6.637 303.610.830
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -256.637 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
399.830.427 353.759.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 23.276.066 7.829.081
Temettü Gelirleri
63
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 223.669 1.577.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.424.131 41.130.431
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.878.229 50.537.041
Yönetim Ücretleri
8 -369.711 -231.902
Saklama Ücretleri
8 -88.291 -63.374
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -66.635 -44.506
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.581 -23.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.188 -14.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-556.857 -388.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.321.372 50.148.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.321.372 50.148.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.321.372 50.148.225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026017
BIST