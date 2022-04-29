***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.327.078 -184.434.256Net Dönem Karı (Zararı)46.321.372 50.148.225NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.731.432 33.065.411Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-24.201.200 -8.065.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19.424.131 41.130.431Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.954.363İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-84.147.447 -275.476.973Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.354 64.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-84.156.801 -275.541.173FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.557.507 -192.263.337Alınan Temettü3.954.363Alınan Faiz23.276.066 7.829.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-250.000 303.610.830Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 6.637 303.610.830Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -256.637YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.577.078 119.176.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.577.078 119.176.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 119.176.574DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 99.599.496 119.176.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 100.760.569 119.412.513Finansal Varlıklar9 299.143.412 234.410.742TOPLAM VARLIKLAR399.903.981 353.823.255YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 73.554 64.200TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)73.554 64.200TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)399.830.427 353.759.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)353.759.055 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)46.321.372 50.148.225Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 6.637 303.610.830Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -256.637 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)399.830.427 353.759.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 23.276.066 7.829.081Temettü Gelirleri63Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 223.669 1.577.529Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 19.424.131 41.130.431ESAS FAALİYET GELİRLERİ46.878.229 50.537.041Yönetim Ücretleri8 -369.711 -231.902Saklama Ücretleri8 -88.291 -63.374Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.523Kurul Ücretleri8 -66.635 -44.506Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.581 -23.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.188 -14.101ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-556.857 -388.816ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.321.372 50.148.225NET DÖNEM KARI (ZARARI)46.321.372 50.148.225DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)46.321.372 50.148.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026017BIST