***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.598.399.789 0Net Dönem Karı (Zararı)586.770.264NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER553.006.787 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-33.265.211Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler586.271.998İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.771.130.561 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.433.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.783.564.439FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.631.353.510 0Alınan Faiz32.953.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.609.953.851 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.628.395.650Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -18.441.799YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.554.062 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.554.062 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.554.062 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.865.552Finansal Varlıklar9 2.197.292.441TOPLAM VARLIKLAR2.209.157.993 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 10.412.978Diğer Borçlar6 2.020.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.433.878 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.196.724.115 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)586.770.264Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.628.395.650Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -18.441.799TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.196.724.115 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 32.953.721Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -27.322.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 586.271.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler263.146ESAS FAALİYET GELİRLERİ592.166.679 0Yönetim Ücretleri8 -4.887.666Saklama Ücretleri8 -334.294Denetim Ücretleri8 -8.450Kurul Ücretleri8 -149.979Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.301Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.725ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.396.415 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)586.770.264 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)586.770.264 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)586.770.264 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026018BIST