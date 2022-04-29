***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 20:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.598.399.789 0
Net Dönem Karı (Zararı)
586.770.264
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
553.006.787 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.265.211
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
586.271.998
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.771.130.561 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.433.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.783.564.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.631.353.510 0
Alınan Faiz
32.953.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.609.953.851 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.628.395.650
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -18.441.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.554.062 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.554.062 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.554.062 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.865.552
Finansal Varlıklar
9 2.197.292.441
TOPLAM VARLIKLAR
2.209.157.993 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 10.412.978
Diğer Borçlar
6 2.020.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.433.878 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.196.724.115 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
586.770.264
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.628.395.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -18.441.799
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.196.724.115 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 32.953.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -27.322.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 586.271.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
263.146
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
592.166.679 0
Yönetim Ücretleri
8 -4.887.666
Saklama Ücretleri
8 -334.294
Denetim Ücretleri
8 -8.450
Kurul Ücretleri
8 -149.979
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.396.415 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
586.770.264 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
586.770.264 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
586.770.264 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026018
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