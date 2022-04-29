***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-123.396.131 0Net Dönem Karı (Zararı)86.191.082 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER54.870.940 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.522.864 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler59.393.804 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-268.928.289 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.963 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-269.023.252 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-127.866.267 0Alınan Faiz4.470.136 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.396.756 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 186.732.908 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -61.336.152 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.000.625 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.000.625 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.000.625 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.053.353 0Finansal Varlıklar9 209.629.448 0TOPLAM VARLIKLAR211.682.801 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 94.963 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)94.963 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)211.587.838 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)86.191.082 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 186.732.908 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -61.336.152 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)211.587.838 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.470.136 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 22.565.249 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 59.393.804 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ86.429.189 0Yönetim Ücretleri8 -161.506 0Saklama Ücretleri8 -20.650 0Denetim Ücretleri8 -8.834 0Kurul Ücretleri8 -9.088 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -31.171 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.858 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-238.107 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.191.082 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)86.191.082 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)86.191.082 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026019BIST