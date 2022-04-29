***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 20:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.396.131 0
Net Dönem Karı (Zararı)
86.191.082 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
54.870.940 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.522.864 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
59.393.804 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-268.928.289 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.963 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-269.023.252 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-127.866.267 0
Alınan Faiz
4.470.136 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.396.756 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 186.732.908 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -61.336.152 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.000.625 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.000.625 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.000.625 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.053.353 0
Finansal Varlıklar
9 209.629.448 0
TOPLAM VARLIKLAR
211.682.801 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 94.963 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
94.963 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
211.587.838 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
86.191.082 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 186.732.908 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -61.336.152 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
211.587.838 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.470.136 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 22.565.249 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 59.393.804 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.429.189 0
Yönetim Ücretleri
8 -161.506 0
Saklama Ücretleri
8 -20.650 0
Denetim Ücretleri
8 -8.834 0
Kurul Ücretleri
8 -9.088 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.171 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.858 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-238.107 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.191.082 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
86.191.082 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
86.191.082 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026019
BIST