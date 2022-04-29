***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.369.470 0Net Dönem Karı (Zararı)-81.258 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-48.138 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.935 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.203 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.244.882 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.848 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.282.730 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.374.278 0Alınan Faiz4.808 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.644.760 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 20.009.500 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -364.740 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.290 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.290 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 275.290 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 275.417 0Finansal Varlıklar9 19.325.933 0TOPLAM VARLIKLAR19.601.350 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 37.848 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.848 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.563.502 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-81.258Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 20.009.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -364.740TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.563.502 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.808Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.900Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -43.203ESAS FAALİYET GELİRLERİ-42.295 0Yönetim Ücretleri8 -27.753Saklama Ücretleri8 -735Denetim Ücretleri8 -8.835Kurul Ücretleri8 -266Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.251ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.963 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-81.258 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-81.258 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-81.258 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026020BIST