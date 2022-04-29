***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 20:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.369.470 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-81.258 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.138 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.935 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.203 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.244.882 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.848 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.282.730 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.374.278 0
Alınan Faiz
4.808 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.644.760 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 20.009.500 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -364.740 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.290 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.290 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 275.290 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 275.417 0
Finansal Varlıklar
9 19.325.933 0
TOPLAM VARLIKLAR
19.601.350 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 37.848 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.848 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.563.502 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-81.258
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 20.009.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -364.740
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.563.502 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.808
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -43.203
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-42.295 0
Yönetim Ücretleri
8 -27.753
Saklama Ücretleri
8 -735
Denetim Ücretleri
8 -8.835
Kurul Ücretleri
8 -266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.251
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.963 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-81.258 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.258 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.258 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026020
BIST