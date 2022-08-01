***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 16:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.178 -10.399.732
Net Dönem Karı (Zararı)
1.461.597 9.503.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.275.973 -12.051.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -3.232 -5.594.837
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -623.710 232.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -649.031 -6.688.906
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-335.156 -13.446.343
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-77.792 -226.185
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-145.953 64.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-111.411 -13.284.517
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-149.532 -15.994.569
Alınan Faiz
12 623.710 5.594.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.637.483
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 139.928.827 67.429.822
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -139.928.827 -64.792.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.178 -7.762.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.178 -7.762.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.858.284 10.117.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.332.462 2.355.154
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.335.694 1.858.284
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
19 18.854.798 18.094.355
Diğer Varlıklar
9 605.458 527.667
TOPLAM VARLIKLAR
21.795.950 20.480.306
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
5 371.925 517.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
371.925 517.878
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.424.025 19.962.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.962.428 79.672.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.461.597 34.099.234
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 139.928.827 67.429.822
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -139.928.827 -161.239.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.424.025 19.962.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 623.710 5.594.837
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 729.790 -612.510
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 649.031 6.688.906
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.002.531 11.671.233 0 0
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -50.529 -225.296
Danışmanlık Ücretleri
8 -426.523 -1.167.582
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.384 -8.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -58.498 -766.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-540.934 -2.167.922 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.461.597 9.503.311 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.461.597 9.503.311 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.461.597 9.503.311 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050323
BIST