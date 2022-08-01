***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.178 -10.399.732Net Dönem Karı (Zararı)1.461.597 9.503.311NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.275.973 -12.051.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 -3.232 -5.594.837Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -623.710 232.206Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -649.031 -6.688.906İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-335.156 -13.446.343Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-77.792 -226.185Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-145.953 64.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-111.411 -13.284.517FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-149.532 -15.994.569Alınan Faiz12 623.710 5.594.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 2.637.483Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 139.928.827 67.429.822Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -139.928.827 -64.792.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)474.178 -7.762.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)474.178 -7.762.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.858.284 10.117.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.332.462 2.355.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.335.694 1.858.284Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar19 18.854.798 18.094.355Diğer Varlıklar9 605.458 527.667TOPLAM VARLIKLAR21.795.950 20.480.306YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar5 371.925 517.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)371.925 517.878TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.424.025 19.962.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.962.428 79.672.620Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.461.597 34.099.234Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 139.928.827 67.429.822Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -139.928.827 -161.239.248TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)21.424.025 19.962.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 623.710 5.594.837Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 729.790 -612.510Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 649.031 6.688.906ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.002.531 11.671.233 0 0Yönetim Ücretleri4 ve 8 -50.529 -225.296Danışmanlık Ücretleri8 -426.523 -1.167.582Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.384 -8.351Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -58.498 -766.693ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-540.934 -2.167.922 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.461.597 9.503.311 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.461.597 9.503.311 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.461.597 9.503.311 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050323BIST