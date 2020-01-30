***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/01/2020Açıklamalar31/12/2019 tarihli AK Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815505BIST