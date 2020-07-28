***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.07.2020 13:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020 /56
Açıklamalar
30.06.2020 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862361
BIST
13:501.183
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -13,17
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:506,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0669
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:508,1374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:50429,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 429,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.288.362
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.684.260
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.983.913
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.358.411
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.633.167
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.361.456
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|34.676.885
|% -6,89
|
|KLNMA
|48,70
|61.846.967
|% -6,17
|
|ASELS
|37,62
|1.391.730.871
|% -0,16
|
|GUSGR
|5,96
|1.069.083.690
|% 5,30
|
|EKGYO
|2,30
|746.579.277
|% -0,86
|
|GARAN
|7,60
|536.019.618
|% -2,19
|
|KRDMD
|3,07
|454.160.821
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,30
|746.579.277
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,95
|234.399.736
|% -4,04
|
|GUSGR
|5,96
|1.069.083.690
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,07
|454.160.821
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,77
|255.699.921
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8930
|8,9376
|% 0,81
|
|Frank
|7,5111
|7,5563
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8407
|1,8500
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,64
|
|Altın Gr.
|430
|430
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.849
|22,60
|
|Tam
|2.899
|2.930
|23,30
|
|Yarım
|1.407
|1.430
|11,40
|
|Çeyrek
|706
|716
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,04
|