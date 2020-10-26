***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 11:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/10/2020
Açıklamalar
AK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30/09/2020 tarihli faaliyet raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883696
BIST
13:351.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -13,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:358,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:359,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:35492,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,44
|Açılış
|: 492,64
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KARTN
|1.362,00
|164.724.603
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.127.541
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.460.012
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,86
|1.298.513.671
|% 2,20
|
|GARAN
|6,93
|517.434.446
|% -1,98
|
|FENER
|39,08
|511.722.256
|% 2,95
|
|SISE
|6,63
|450.003.727
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|417.393.905
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|1.298.513.671
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,88
|372.380.302
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|262.108.660
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,48
|417.393.905
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|143.964.839
|% -2,34
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0581
|8,0644
|% 1,22
|
|Euro
|9,5266
|9,5321
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4824
|10,5349
|% 1,16
|
|Frank
|8,8384
|8,8916
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1404
|2,1512
|% 1,06
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,58
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,34
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,13
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,21
|41,21
|-0,86
|