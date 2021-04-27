***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 11:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27042021
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 31/03/2021 tarihli faaliyet raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931246
BIST
12:161.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,29
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:168,2362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2270
12:169,9427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0655
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:16471,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 471,89
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:14
|LUKSK
|57,75
|5.316.189
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.792
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.372
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|36,22
|372.559.068
|% -22,94
|
|DESA
|16,84
|29.718.656
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.671.948
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|293.652.963
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,31
|670.951.863
|% -0,05
|
|THYAO
|12,05
|662.361.989
|% 2,73
|
|GARAN
|7,15
|497.618.317
|% 0,14
|
|SASA
|36,22
|372.559.068
|% -22,94
|
|KOZAL
|109,30
|295.420.208
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|152.181.848
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|497.618.317
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|662.361.989
|% 2,73
|
|GWIND
|5,23
|293.652.963
|% -6,94
|
|TSKB
|1,22
|50.204.137
|% 0,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2357
|% -0,42
|
|Euro
|9,9364
|9,9408
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,4020
|11,4592
|% -0,54
|
|Frank
|8,9611
|9,0150
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1930
|2,2040
|% -0,27
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
12:14
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
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12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında