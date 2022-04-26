***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.04.2022 11:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 31.03.2022 tarihli faaliyet raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023726
BIST
13:542.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5414,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5415,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0231
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:54906,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,26
|Açılış
|: 906,20
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.873.353
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|84.071.285
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.865.672
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.535.703
|% -6,24
|
|MERIT
|38,48
|21.577.710
|% -3,80
|
|THYAO
|40,22
|4.042.853.800
|% 1,57
|
|KRDMD
|15,29
|1.742.198.513
|% 1,53
|
|TUPRS
|251,90
|1.010.969.648
|% -2,89
|
|SISE
|17,80
|965.237.269
|% -0,73
|
|EREGL
|34,56
|935.813.308
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,74
|643.503.184
|% -0,72
|
|ODAS
|2,47
|367.866.854
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,11
|647.794.640
|% -0,39
|
|TSKB
|1,95
|230.787.847
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,29
|1.742.198.513
|% 1,53
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,65
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,52
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,99
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,02
|