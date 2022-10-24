***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
24.10.2022 11:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2022
Açıklamalar
30 EYLÜL 2022 TASRİHLİ FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073499
BIST
13:383.982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 47,41
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:3818,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:3818,2852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0453
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:38986,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,86
|Açılış
|: 986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:38
|FENER
|62,15
|367.838.144
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.227.408
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,26
|791.643.388
|% -9,23
|
|BTCIM
|44,26
|64.764.199
|% -6,82
|
|YAPRK
|48,64
|40.793.580
|% -5,55
|
|PENTA
|74,55
|147.582.470
|% -5,30
|
|YEOTK
|54,75
|309.573.625
|% -4,95
|
|THYAO
|98,75
|4.670.728.160
|% 0,82
|
|EREGL
|30,94
|2.606.862.466
|% 4,74
|
|KRDMD
|12,72
|2.013.770.774
|% 3,25
|
|SISE
|32,70
|1.696.416.483
|% 2,19
|
|SASA
|97,95
|1.522.698.314
|% 5,15
|
|EKGYO
|4,68
|1.271.725.933
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,72
|2.013.770.774
|% 3,25
|
|ODAS
|7,71
|1.120.013.872
|% -2,77
|
|TSKB
|2,89
|375.213.202
|% -0,34
|
|SKBNK
|1,99
|256.588.473
|% 1,53
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6080
|% 0,14
|
|Euro
|18,2748
|18,2852
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,9942
|21,0995
|% 0,26
|
|Frank
|18,4937
|18,6051
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,61
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|-0,76
|