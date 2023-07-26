***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/07/2023AçıklamalarAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30/06/2023 TARİHLİ FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175327BIST