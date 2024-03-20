***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2024AçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş. 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporudurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260631BIST