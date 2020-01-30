***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079Transferler14 0 0 0 0 0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)83.977 83.977 83.977 42.276.938 42.360.915 42.360.915Kar Payları14 0 0 0 0 0 0 -29.253.559 0 -29.253.559 -29.253.559Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14 0 0 0 0 0 0 -75.819 0 0 -75.819 -75.819Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 0 0 0 18.309.555 477.857 42.276.938 0 71.448.616 71.448.616Transferler14 0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-168.000 -168.000 -168.000 66.053.418 0 65.885.418 65.885.418Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 0 137.334.034 137.334.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.535.368 46.588.148Dönem Karı (Zararı)66.053.418 42.276.938Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.464.078 7.113.112Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.301.638 423.603Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.534.699 5.242.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.461.004 4.995.055Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler70.123 245.663Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.572 1.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.634.895 -10.497.530Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.948.714 -10.497.530Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler313.819Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.829 1.333Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.433.054 6.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.433.054 6.385Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 18.715.587 11.936.669Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.068İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.891.999 2.455.318Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-114.003.345Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.522.955 1.413.826İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.211.323 972.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)688.368 440.900Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.190 56.624Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler620.867 449.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)178.585 -38.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)442.282 488.317Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)160.051 73.745Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-120.427 103.114İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-392.358 103.647İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)271.931 -533İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler358.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)358.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.374.503 51.845.368Alınan Faiz3.185.379 10.090.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.525.743 -3.971.166Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.916.019 -11.376.205Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-904.482YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-772.864 -1.789.052Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-772.864 -1.789.052Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -399.485 -1.532.559Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -373.379 -256.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -29.253.559Ödenen Temettüler14 0 -29.253.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.308.232 15.545.537Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.829 -1.333NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.302.403 15.544.204DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.420.524 53.876.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.118.121 69.420.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.806.169 70.325.867Finansal Yatırımlar5 115.431.097 20 15.720.915 9.509.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar796.423 1.484.791Peşin Ödenmiş Giderler12 33.716 7.526İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 7.803 604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.913 6.922ARA TOPLAM150.788.320 81.327.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR150.788.320 81.327.776DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.735.859 1.853.243Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.940.343 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 476.445 268.157Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.873.990 1.433.044TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.026.637 3.554.444TOPLAM VARLIKLAR157.814.957 84.882.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.285.514 664.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 284.110 105.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.001.404 559.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 900.252 740.201Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 5.135.536 3.963.791Kısa Vadeli Karşılıklar7.673.831 5.736.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 7.268.814 5.404.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 405.017 331.322Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.159.996 1.280.423İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 263.262 655.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler896.734 624.803ARA TOPLAM16.155.129 12.385.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.155.129 12.385.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 3.066.562 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 3.066.562 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 3.066.562 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.259.232 972.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.259.232 972.649TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.325.794 972.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.480.923 13.357.785ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.334.034 71.524.435Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -317.845 -149.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -317.845 -149.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -317.845 -149.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 18.309.555 18.309.555Yasal Yedekler14 18.309.555 18.309.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 42.754.795 553.676Net Dönem Karı veya Zararı66.053.418 42.276.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.334.034 71.524.435TOPLAM KAYNAKLAR157.814.957 84.882.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı116.114.710 80.656.284Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir15 116.114.710 80.656.284Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti15 -10.103.872 -3.535.957Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler-10.103.872 -3.535.957FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)106.010.838 77.120.327BRÜT KAR (ZARAR)106.010.838 77.120.327Genel Yönetim Giderleri16 -41.491.749 -33.377.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler137.774 16.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-69.274 -37.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.587.589 43.722.462FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.587.589 43.722.462Finansman Gelirleri17 20.495.235 10.497.530Finansman Giderleri17 -313.819 -6.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)84.769.005 54.213.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.715.587 -11.936.669Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -19.087.764 -12.214.831Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 372.177 278.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)66.053.418 42.276.938DÖNEM KARI (ZARARI)66.053.418 42.276.938Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.053.418 42.276.938Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-168.000 83.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -215.384 107.663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 47.384 -23.686Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47.384 -23.686Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-168.000 83.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.885.418 42.360.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.885.418 42.360.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815504BIST