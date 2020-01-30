***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 16:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Transferler
14 0 0 0 0 0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
83.977 83.977 83.977 42.276.938 42.360.915 42.360.915
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 -29.253.559 0 -29.253.559 -29.253.559
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14 0 0 0 0 0 0 -75.819 0 0 -75.819 -75.819
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 0 0 0 18.309.555 477.857 42.276.938 0 71.448.616 71.448.616
Transferler
14 0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-168.000 -168.000 -168.000 66.053.418 0 65.885.418 65.885.418
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 0 137.334.034 137.334.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.535.368 46.588.148
Dönem Karı (Zararı)
66.053.418 42.276.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.464.078 7.113.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.301.638 423.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.534.699 5.242.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.461.004 4.995.055
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.123 245.663
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.572 1.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.634.895 -10.497.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.948.714 -10.497.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
313.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.829 1.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.433.054 6.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.433.054 6.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 18.715.587 11.936.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.891.999 2.455.318
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-114.003.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.522.955 1.413.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.211.323 972.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
688.368 440.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.190 56.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
620.867 449.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
178.585 -38.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
442.282 488.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
160.051 73.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.427 103.114
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-392.358 103.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
271.931 -533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
358.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
358.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.374.503 51.845.368
Alınan Faiz
3.185.379 10.090.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.525.743 -3.971.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.916.019 -11.376.205
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-904.482
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-772.864 -1.789.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-772.864 -1.789.052
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -399.485 -1.532.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -373.379 -256.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -29.253.559
Ödenen Temettüler
14 0 -29.253.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.308.232 15.545.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.829 -1.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.302.403 15.544.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.420.524 53.876.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.118.121 69.420.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.806.169 70.325.867
Finansal Yatırımlar
5 115.431.097 20 15.720.915 9.509.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
796.423 1.484.791
Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.716 7.526
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 7.803 604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.913 6.922
ARA TOPLAM
150.788.320 81.327.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.788.320 81.327.776
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 1.735.859 1.853.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.940.343 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 476.445 268.157
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.873.990 1.433.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.026.637 3.554.444
TOPLAM VARLIKLAR
157.814.957 84.882.220
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 1.285.514 664.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 284.110 105.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.001.404 559.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 900.252 740.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.135.536 3.963.791
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.673.831 5.736.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 7.268.814 5.404.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 405.017 331.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.159.996 1.280.423
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 263.262 655.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
896.734 624.803
ARA TOPLAM
16.155.129 12.385.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.155.129 12.385.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 3.066.562 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 3.066.562 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 3.066.562 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.259.232 972.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.259.232 972.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.325.794 972.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.480.923 13.357.785
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.334.034 71.524.435
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -317.845 -149.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -317.845 -149.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -317.845 -149.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 18.309.555 18.309.555
Yasal Yedekler
14 18.309.555 18.309.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 42.754.795 553.676
Net Dönem Karı veya Zararı
66.053.418 42.276.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.334.034 71.524.435
TOPLAM KAYNAKLAR
157.814.957 84.882.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
116.114.710 80.656.284
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 116.114.710 80.656.284
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -10.103.872 -3.535.957
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-10.103.872 -3.535.957
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.010.838 77.120.327
BRÜT KAR (ZARAR)
106.010.838 77.120.327
Genel Yönetim Giderleri
16 -41.491.749 -33.377.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
137.774 16.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-69.274 -37.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.587.589 43.722.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.587.589 43.722.462
Finansman Gelirleri
17 20.495.235 10.497.530
Finansman Giderleri
17 -313.819 -6.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.769.005 54.213.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.715.587 -11.936.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -19.087.764 -12.214.831
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 372.177 278.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.053.418 42.276.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.053.418 42.276.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.053.418 42.276.938
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-168.000 83.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -215.384 107.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 47.384 -23.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.384 -23.686
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-168.000 83.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.885.418 42.360.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.885.418 42.360.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815504
BIST