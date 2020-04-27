***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2020 13:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 0 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Transferler
12 0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -75.818 0 0 -75.819 -75.819
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 13.098.606 13.098.606 13.098.606
Kar Payları
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -75.818 18.309.555 42.830.614 13.098.606 84.547.222 84.547.222
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 0 137.334.034 137.334.034
Transferler
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 19.923.951 0 19.923.951 19.923.951
Sermaye Arttırımı
-98.451 -98.451 -98.451
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-59.712.802 -59.712.802 -59.712.802
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 24.233.098 43.073.417 19.923.951 0 97.446.732 97.446.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.909.288 -50.395.169
Dönem Karı (Zararı)
19.923.951 13.098.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.268.223 1.515.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 370.585 310.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.377.842 1.859.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.377.842 1.859.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-405.057 -4.351.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-405.057 -4.351.849
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.258.377 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.258.377 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.667.441 3.697.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.276.781 -62.285.528
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
32.992.444 -62.170.254
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.358.709 1.600.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.049.601 547.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
309.108 1.053.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-589.408 -500.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.838 -70.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.435 -86.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-431.273 15.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.720.820 -122.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
635.694 -722.816
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
806.644 -571.069
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.950 -151.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-299.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-299.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.468.955 -47.671.106
Alınan Faiz
453.733 3.868.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.690.565 -4.162.340
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.135.536 -2.430.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-187.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-461.445 -79.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-461.445 -79.295
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -446.046 -28.437
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -15.399 -50.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.735.434 0
Ödenen Temettüler
12 -59.735.434 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.287.591 -50.474.464
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
107 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.287.484 -50.474.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.118.121 69.420.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.830.637 18.946.060
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.426.271 18.806.169
Finansal Yatırımlar
4 82.438.653 115.431.097
Ticari Alacaklar
5 13.158.629 16.517.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 12.671.314 15.720.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
487.315 796.423
Peşin Ödenmiş Giderler
9 623.124 33.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 595.941 7.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.183 25.913
ARA TOPLAM
107.646.677 150.788.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.646.677 150.788.320
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 2.034.462 1.735.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.773.908 2.940.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 430.691 476.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.045.902 1.873.990
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.284.963 7.026.637
TOPLAM VARLIKLAR
113.931.640 157.814.957
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 885.676 1.285.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,15 315.545 284.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 570.131 1.001.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.016.987 900.252
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 4.551.134 5.135.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.953.011 7.673.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.569.725 7.268.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 383.286 405.017
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.795.690 1.159.996
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.069.906 263.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
725.784 896.734
ARA TOPLAM
12.202.498 16.155.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.202.498 16.155.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.946.247 3.066.562
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.946.247 3.066.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.946.247 3.066.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.336.163 1.259.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.336.163 1.259.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.282.410 4.325.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.484.908 20.480.923
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.446.732 137.334.034
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-416.296 -317.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.296 -317.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.296 -317.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 24.233.098 18.309.555
Yasal Yedekler
12 24.233.098 18.309.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 43.171.868 42.754.795
Net Dönem Karı veya Zararı
19.923.951 66.053.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.446.732 137.334.034
TOPLAM KAYNAKLAR
113.931.640 157.814.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 38.163.056 23.966.658
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
13 38.163.056 23.966.658
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -3.575.731 -1.414.214
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
13 -3.575.731 -1.414.214
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.587.325 22.552.444
BRÜT KAR (ZARAR)
34.587.325 22.552.444
Genel Yönetim Giderleri
14 -12.785.203 -10.228.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.462.449 121.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.329 -123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.260.242 12.445.569
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.260.242 12.445.569
Finansman Gelirleri
16 453.733 4.351.849
Finansman Giderleri
16 -122.613 -1.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.591.362 16.795.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.667.411 -3.697.070
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -4.839.323 -3.131.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -828.088 -565.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.923.951 13.098.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.923.951 13.098.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.923.951 13.098.606
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.923.951 13.098.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.923.951 13.098.606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840272
BIST