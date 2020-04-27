***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 0 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435Transferler12 0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -75.818 0 0 -75.819 -75.819Dönem Karı (Zararı)0 0 0 13.098.606 13.098.606 13.098.606Kar Payları12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -75.818 18.309.555 42.830.614 13.098.606 84.547.222 84.547.222Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 0 137.334.034 137.334.034Transferler12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 19.923.951 0 19.923.951 19.923.951Sermaye Arttırımı-98.451 -98.451 -98.451Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-59.712.802 -59.712.802 -59.712.802Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 24.233.098 43.073.417 19.923.951 0 97.446.732 97.446.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.909.288 -50.395.169Dönem Karı (Zararı)19.923.951 13.098.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.268.223 1.515.816Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 370.585 310.638Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.377.842 1.859.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.377.842 1.859.957Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-405.057 -4.351.849Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-405.057 -4.351.849Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.258.377 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler4.258.377 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 5.667.441 3.697.070Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-965İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.276.781 -62.285.528Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)32.992.444 -62.170.254Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.358.709 1.600.773İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.049.601 547.496İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)309.108 1.053.277Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-589.408 -500.465Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-399.838 -70.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.435 -86.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-431.273 15.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.720.820 -122.559Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler635.694 -722.816İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)806.644 -571.069İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-170.950 -151.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-299.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-299.919Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.468.955 -47.671.106Alınan Faiz453.733 3.868.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.690.565 -4.162.340Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.135.536 -2.430.687Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-187.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-461.445 -79.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-461.445 -79.295Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -446.046 -28.437Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -15.399 -50.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.735.434 0Ödenen Temettüler12 -59.735.434 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.287.591 -50.474.464Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi107 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.287.484 -50.474.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.118.121 69.420.524DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.830.637 18.946.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.426.271 18.806.169Finansal Yatırımlar4 82.438.653 115.431.097Ticari Alacaklar5 13.158.629 16.517.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 12.671.314 15.720.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar487.315 796.423Peşin Ödenmiş Giderler9 623.124 33.716İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 595.941 7.803İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.183 25.913ARA TOPLAM107.646.677 150.788.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.646.677 150.788.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 2.034.462 1.735.859Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.773.908 2.940.343Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 430.691 476.445Ertelenmiş Vergi Varlığı10 1.045.902 1.873.990TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.284.963 7.026.637TOPLAM VARLIKLAR113.931.640 157.814.957KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 885.676 1.285.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,15 315.545 284.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 570.131 1.001.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.016.987 900.252Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 4.551.134 5.135.536Kısa Vadeli Karşılıklar3.953.011 7.673.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.569.725 7.268.814Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 383.286 405.017Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 1.795.690 1.159.996İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.069.906 263.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler725.784 896.734ARA TOPLAM12.202.498 16.155.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.202.498 16.155.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.946.247 3.066.562İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.946.247 3.066.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.946.247 3.066.562Uzun Vadeli Karşılıklar1.336.163 1.259.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.336.163 1.259.232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.282.410 4.325.794TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.484.908 20.480.923ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.446.732 137.334.034Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-416.296 -317.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-416.296 -317.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-416.296 -317.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 24.233.098 18.309.555Yasal Yedekler12 24.233.098 18.309.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 43.171.868 42.754.795Net Dönem Karı veya Zararı19.923.951 66.053.418TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.446.732 137.334.034TOPLAM KAYNAKLAR113.931.640 157.814.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 38.163.056 23.966.658Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir13 38.163.056 23.966.658Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -3.575.731 -1.414.214Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler13 -3.575.731 -1.414.214FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.587.325 22.552.444BRÜT KAR (ZARAR)34.587.325 22.552.444Genel Yönetim Giderleri14 -12.785.203 -10.228.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.462.449 121.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.329 -123ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.260.242 12.445.569FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.260.242 12.445.569Finansman Gelirleri16 453.733 4.351.849Finansman Giderleri16 -122.613 -1.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.591.362 16.795.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.667.411 -3.697.070Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -4.839.323 -3.131.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -828.088 -565.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.923.951 13.098.606DÖNEM KARI (ZARARI)19.923.951 13.098.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.923.951 13.098.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.923.951 13.098.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.923.951 13.098.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840272BIST