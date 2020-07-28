***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -75.819 0 -75.819 -75.819Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 71.448.616 71.448.616Transferler0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 29.168.374 29.168.374 29.168.374Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 29.168.374 29.168.374 29.168.374Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 42.754.795 29.168.374 100.616.990 100.616.990Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Transferler0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 43.930.379 43.930.379 43.930.379Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 43.930.379 43.930.379 43.930.379Kar Payları0 0 0 0 -59.735.434 0 -59.735.434 -59.735.434Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -317.845 24.233.098 43.149.236 43.930.379 121.528.979 121.528.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.243.089 -41.215.389Dönem Karı (Zararı)43.930.379 29.168.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.655.701 4.997.961Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler794.760 623.464Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.947.320 3.269.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.969.051 3.217.528Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 70.123Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-21.731 -18.159Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.563.061 -3.894.539Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.823.946 -3.948.714Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler260.885 54.175Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.766 -3.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.617.059 -3.274.368Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.617.059 -3.274.368Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 12.499.226 8.293.070Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-399.719 -15.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler613.592 -67.894.262Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.601.519 -69.616.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.292.381 2.523.898İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.530.189 1.321.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)237.808 1.202.252Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-400.899 -352.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.847 -141.098İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)252.811 106.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-196.964 -247.908Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)132.081 426.087Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler517.425 -733.773İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)492.548 -595.467İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.877 -138.306Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.199.672 -33.727.927Alınan Faiz8.315.012 4.372.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.690.565 -4.214.958Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.024.794 -7.226.430Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-556.236 -418.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-538.776 -155.505Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-538.776 -155.505Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -489.058 -122.071Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -49.718 -33.434FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.735.434 0Ödenen Temettüler12,15 -59.735.434 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.031.121 -41.370.894Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.766 3.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.025.355 -41.367.152DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.118.121 69.420.524DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 92.766 28.053.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 690.544 18.806.169Finansal Yatırımlar4 117.445.560 115.431.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar117.445.560 115.431.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar117.445.560 115.431.097Ticari Alacaklar5 17.809.719 16.517.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 17.251.104 15.720.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar558.615 796.423Peşin Ödenmiş Giderler9 434.615 33.716İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 398.822 7.803İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler35.793 25.913ARA TOPLAM136.380.438 150.788.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.380.438 150.788.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.912.162 1.735.859Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.896.585 2.940.343Maddi Olmayan Duran Varlıklar407.783 476.445Ertelenmiş Vergi Varlığı10 1.457.668 1.873.990TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.674.198 7.026.637TOPLAM VARLIKLAR143.054.636 157.814.957KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 1.341.361 1.285.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 536.921 284.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar804.440 1.001.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.032.333 900.252Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 7.172.261 5.135.536Kısa Vadeli Karşılıklar5.733.775 7.673.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.350.489 7.268.814Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 383.286 405.017Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 1.677.421 1.159.996İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 755.810 263.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler921.611 896.734ARA TOPLAM16.957.151 16.155.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.957.151 16.155.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.112.463 3.066.562İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 3.112.463 3.066.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.112.463 3.066.562Uzun Vadeli Karşılıklar1.456.043 1.259.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.456.043 1.259.232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.568.506 4.325.794TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.525.657 20.480.923ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.528.979 137.334.034Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-317.845 -317.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.845 -317.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.845 -317.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 24.233.098 18.309.555Yasal Yedekler24.233.098 18.309.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 43.149.236 42.754.795Net Dönem Karı veya Zararı43.930.379 66.053.418TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.528.979 137.334.034TOPLAM KAYNAKLAR143.054.636 157.814.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 81.497.124 50.356.493 44.403.974 26.474.386Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -6.400.329 -2.632.436 -3.894.504 -1.302.773FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.096.795 47.724.057 40.509.470 25.171.613BRÜT KAR (ZARAR)75.096.795 47.724.057 40.509.470 25.171.613Genel Yönetim Giderleri14 -25.258.357 -19.879.739 -12.473.154 -9.651.499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.435 90.997 25.438 77.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.329 -12.433 0 -12.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.866.544 27.922.882 28.061.754 15.584.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.866.544 27.922.882 28.061.754 15.584.815Finansman Gelirleri6.823.946 9.592.737 2.914.755 5.133.386Finansman Giderleri-260.885 -54.175 -138.266 -52.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10 56.429.605 37.461.444 30.838.243 20.665.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -12.499.226 -8.293.070 -6.831.815 -4.596.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -12.061.519 -8.028.849 -7.222.196 -4.897.273Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -437.707 -264.221 390.381 301.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768DÖNEM KARI (ZARARI)43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862362BIST