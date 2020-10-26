***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 11:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.819 -75.819 -75.819
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 71.448.616 71.448.616
Transferler
42.276.938 -42.276.938 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
46.595.159 46.595.159 46.595.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 42.754.795 46.595.159 118.043.775 118.043.775
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0
Dönem Karı (Zararı)
74.445.194 74.445.194 74.445.194
Kar Payları
-59.735.434 -59.735.434 -59.735.434
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -317.845 24.233.098 43.149.236 74.445.194 152.043.794 152.043.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.613.427 20.156.376
Dönem Karı (Zararı)
74.445.194 46.595.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.859.098 7.737.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.202.829 958.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.446.626 4.716.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.507.181 4.664.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-60.555 70.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.856.988 -10.584.652
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.241.600 -10.770.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
384.612 186.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-983 445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.969.314 -520.901
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.969.314 -520.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 20.302.381 13.183.726
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-265.453 -15.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.848.584 -24.250.769
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.074.397 -26.169.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.132.258 2.147.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.282.455 1.013.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.197 1.133.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-247.508 -207.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.573 172.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
125.029 105.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-558.602 67.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
366.522 402.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.221.004 -596.196
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.632.257 -508.287
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.588.747 -87.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.152.876 30.082.295
Alınan Faiz
11.409.257 6.605.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.690.565 -4.214.958
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.306.923 -12.124.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.951.218 -192.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-626.103 -485.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-626.103 -485.258
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -522.971 -329.399
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -103.132 -155.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.735.434 0
Ödenen Temettüler
12,15 -59.735.434 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.251.890 19.671.118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
983 -445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.252.873 19.670.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.118.121 69.420.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.370.994 89.091.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.516.751 18.806.169
Finansal Yatırımlar
4 119.505.494 115.431.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
119.505.494 115.431.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
119.505.494 115.431.097
Ticari Alacaklar
5 17.649.596 16.517.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 17.003.370 15.720.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
646.226 796.423
Peşin Ödenmiş Giderler
9 281.224 33.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 190.553 7.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.671 25.913
ARA TOPLAM
172.953.065 150.788.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.953.065 150.788.320
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.784.674 1.735.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.711.696 2.940.343
Maddi 883695
BIST