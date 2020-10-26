***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-75.819 -75.819 -75.819Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 71.448.616 71.448.616Transferler42.276.938 -42.276.938 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)46.595.159 46.595.159 46.595.159Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 42.754.795 46.595.159 118.043.775 118.043.775Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034TransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0Dönem Karı (Zararı)74.445.194 74.445.194 74.445.194Kar Payları-59.735.434 -59.735.434 -59.735.434Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -317.845 24.233.098 43.149.236 74.445.194 152.043.794 152.043.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.613.427 20.156.376Dönem Karı (Zararı)74.445.194 46.595.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.859.098 7.737.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.202.829 958.301Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.446.626 4.716.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.507.181 4.664.438Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-60.555 70.123Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -18.159Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.856.988 -10.584.652Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.241.600 -10.770.986Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler384.612 186.334Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-983 445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.969.314 -520.901Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.969.314 -520.901Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 20.302.381 13.183.726Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-265.453 -15.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.848.584 -24.250.769Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.074.397 -26.169.624Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.132.258 2.147.328İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.282.455 1.013.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)150.197 1.133.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-247.508 -207.790Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-433.573 172.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)125.029 105.165İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-558.602 67.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)366.522 402.987Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.221.004 -596.196İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.632.257 -508.287İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.588.747 -87.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.152.876 30.082.295Alınan Faiz11.409.257 6.605.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.690.565 -4.214.958Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.306.923 -12.124.429Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.951.218 -192.271YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-626.103 -485.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-626.103 -485.258Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -522.971 -329.399Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -103.132 -155.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.735.434 0Ödenen Temettüler12,15 -59.735.434 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.251.890 19.671.118Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi983 -445NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.252.873 19.670.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.118.121 69.420.524DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.370.994 89.091.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.516.751 18.806.169Finansal Yatırımlar4 119.505.494 115.431.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar119.505.494 115.431.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar119.505.494 115.431.097Ticari Alacaklar5 17.649.596 16.517.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 17.003.370 15.720.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar646.226 796.423Peşin Ödenmiş Giderler9 281.224 33.716İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 190.553 7.803İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler90.671 25.913ARA TOPLAM172.953.065 150.788.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR172.953.065 150.788.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.784.674 1.735.859Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.711.696 2.940.343Maddi 883695BIST