***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-75.819 0 -75.819 -75.819Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 71.448.616 71.448.616Transferler0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -168.000 -168.000 -168.000 0 0 66.053.418 65.885.418 65.885.418Dönem Karı (Zararı)0 0 0 66.053.418 66.053.418 66.053.418Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-168.000 -168.000 -168.000 -168.000 -168.000Sermaye AvansıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 110.879.507 110.879.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -87.198 -87.198 -87.198 0 0 110.879.507 110.792.309 110.792.309Dönem Karı (Zararı)0 0 0 110.879.507 110.879.507 110.879.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-87.198 -87.198 -87.198 -87.198 -87.198Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-59.735.434 -59.735.434 -59.735.434Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.887.341 -51.535.368Dönem Karı (Zararı)110.879.507 66.053.418Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.031.409 21.464.078Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.590.619 1.301.638Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.509.931 6.534.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.591.985 6.461.004Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-96.739 70.123Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.685 3.572Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.779.922 -3.634.895Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-16.281.990 -3.948.714Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler502.068 313.819Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.935 -5.829Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.565.810 -1.433.054Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-7.565.810 -1.433.054Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 31.907.703 18.715.587Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-624.177 -14.068İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler30.721.216 -118.891.999Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)37.992.389 -114.003.345Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.323.171 -5.522.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.012.338 -6.211.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-310.833 688.368Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-343.284 -26.190Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler542.077 620.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)473.164 178.585İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)68.913 442.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)287.617 160.051Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.087.006 -120.427İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.629.690 -392.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)542.684 271.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.652.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.652.594Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları158.632.132 -31.374.503Alınan Faiz17.158.998 3.185.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.838.810 -4.525.743Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.092.256 -17.916.019Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-972.723 -904.482YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-796.063 -772.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-796.063 -772.864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -576.125 -399.485Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -219.938 -373.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.735.434 0Ödenen Temettüler14 -59.735.434 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.355.844 -52.308.232Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.935 5.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.362.779 -52.302.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.118.121 69.420.524DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 99.480.900 17.118.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 100.916.293 18.806.169Finansal Yatırımlar5 85.004.342 115.431.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar85.004.342 115.431.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar85.004.342 115.431.097Ticari Alacaklar6 24.840.509 16.517.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 23.733.253 15.720.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.107.256 796.423Peşin Ödenmiş Giderler12 377.000 33.716İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 361.204 7.803İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.796 25.913ARA TOPLAM211.138.144 150.788.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.138.144 150.788.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.699.411 1.735.859Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.526.808 2.940.343Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 451.739 476.445Ertelenmiş Vergi Varlığı18 2.061.900 1.873.990TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.739.858 7.026.637TOPLAM VARLIKLAR217.878.002 157.814.957KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.827.591 1.285.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 757.274 284.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.070.317 1.001.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.187.869 900.252Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 10.807.108 5.135.536Kısa Vadeli Karşılıklar9.040.002 7.673.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 8.717.038 7.268.814Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 322.964 405.017Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.139.552 1.159.996İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 700.134 263.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.439.418 896.734ARA TOPLAM25.002.122 16.155.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.002.122 16.155.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 2.808.996 3.066.562İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.808.996 3.066.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.808.996 3.066.562Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.675.975 1.259.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.675.975 1.259.232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.484.971 4.325.794TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.487.093 20.480.923ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar188.390.909 137.334.034Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -405.043 -317.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-405.043 -317.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-405.043 -317.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 24.233.098 18.309.555Yasal Yedekler24.233.098 18.309.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 43.149.236 42.754.795Net Dönem Karı veya Zararı110.879.507 66.053.418TOPLAM ÖZKAYNAKLAR188.390.909 137.334.034TOPLAM KAYNAKLAR217.878.002 157.814.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı190.540.693 116.114.710Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir15 190.540.693 116.114.710Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti15 -12.218.904 -10.103.872Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler-12.218.904 -10.103.872FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.321.789 106.010.838BRÜT KAR (ZARAR)178.321.789 106.010.838Genel Yönetim Giderleri16 -51.370.947 -41.491.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler60.599 137.774Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.329 -69.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.007.112 64.587.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)127.007.112 64.587.589Finansman Gelirleri17 16.282.166 20.495.235Finansman Giderleri17 -502.068 -313.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)142.787.210 84.769.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.907.703 -18.715.587Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -31.763.828 -19.087.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -143.875 372.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)110.879.507 66.053.418DÖNEM KARI (ZARARI)110.879.507 66.053.418Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.879.507 66.053.418Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-87.198 -168.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -111.792 -215.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 24.594 47.384Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24.594 47.384Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-87.198 -168.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.792.309 65.885.418Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.792.309 65.885.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906798BIST