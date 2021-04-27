***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 11:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Transferler
0 0 0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -98.451 19.923.951 19.825.500 19.825.500
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 19.923.951 151.691.521 217.878.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 59.375.242 38.163.056
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
13 59.375.242 38.163.056
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -4.145.836 -3.575.731
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
13 -4.145.836 -3.575.731
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.229.406 34.587.325
BRÜT KAR (ZARAR)
55.229.406 34.587.325
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.235.677 -12.785.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.814.011 3.462.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.890 -4.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.785.850 25.260.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.785.850 25.260.242
Finansman Gelirleri
16 4.400.087 453.733
Finansman Giderleri
16 -110.920 -122.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.075.017 25.591.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.704.854 -5.667.411
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -9.922.459 -4.839.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -782.395 -828.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.370.163 19.923.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.370.163 19.923.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.370.163 19.923.951
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.370.163 19.923.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.370.163 19.923.951
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931245
BIST