***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Transferler0 0 0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -98.451 19.923.951 19.825.500 19.825.500Dönem Karı (Zararı)0 0 0 19.923.951 151.691.521 217.878.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 59.375.242 38.163.056Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir13 59.375.242 38.163.056Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -4.145.836 -3.575.731Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler13 -4.145.836 -3.575.731FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.229.406 34.587.325BRÜT KAR (ZARAR)55.229.406 34.587.325Genel Yönetim Giderleri14 -15.235.677 -12.785.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.814.011 3.462.449Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.890 -4.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.785.850 25.260.242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.785.850 25.260.242Finansman Gelirleri16 4.400.087 453.733Finansman Giderleri16 -110.920 -122.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.075.017 25.591.362Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.704.854 -5.667.411Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -9.922.459 -4.839.323Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -782.395 -828.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.370.163 19.923.951DÖNEM KARI (ZARARI)38.370.163 19.923.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.370.163 19.923.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.370.163 19.923.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.370.163 19.923.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931245BIST