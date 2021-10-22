***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 0 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 0 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034Transferler0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 74.445.194 74.445.194 74.445.194Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 74.445.194 74.445.194 74.445.194Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-59.735.434 -59.735.434 -59.735.434Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 24.233.098 43.149.236 74.445.194 152.043.794 152.043.794Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909Transferler0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 117.172.514 117.172.514 117.172.514Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 117.172.514 117.172.514 117.172.514Kar Payları0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 117.172.514 204.718.417 204.718.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI171.680.457 77.613.427Dönem Karı (Zararı)117.172.514 74.445.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.180.643 9.859.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.234.067 1.202.829Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.221.553 5.446.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.192.019 5.507.181Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.878 -60.555Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-140.344 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.802.640 -9.856.988Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.159.829 -10.241.600Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler357.189 384.612Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-509 -983Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.047.555 -6.969.314Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.047.555 -6.969.314Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 38.827.498 20.302.381Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-251.771 -265.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler59.064.140 8.848.584Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)57.588.184 4.074.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.107.739 -1.132.258İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.541.327 -1.282.455İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-433.588 150.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)47.287 -247.508Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.519 -433.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-315.538 125.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)425.057 -558.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)57.112 366.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler154.299 6.221.004İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-136.180 4.632.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)290.479 1.588.747Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları205.417.297 93.152.876Alınan Faiz8.824.834 11.409.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.032.189 -5.690.565Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.157.898 -19.306.923Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-371.587 -1.951.218YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-374.841 -626.103Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-374.841 -626.103Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -83.914 -522.971Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -290.927 -103.132FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.845.006 -59.735.434Ödenen Temettüler12,15 -100.845.006 -59.735.434YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.460.610 17.251.890Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi509 983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.461.119 17.252.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.480.900 17.118.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 169.942.019 34.370.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 172.796.638 100.916.293Finansal Yatırımlar4 34.463.713 85.004.342Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.463.713 85.004.342Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar34.463.713 85.004.342Ticari Alacaklar5 23.732.770 24.840.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.191.926 23.733.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.540.844 1.107.256Peşin Ödenmiş Giderler9 329.713 377.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler279.262 361.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler50.451 15.796ARA TOPLAM231.322.834 211.138.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.322.834 211.138.144DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.290.137 1.699.411Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.276.617 2.526.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 515.445 451.739Ertelenmiş Vergi Varlığı10 2.179.538 2.061.900TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.261.737 6.739.858TOPLAM VARLIKLAR237.584.571 217.878.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 1.937.110 1.827.591İlişkili Taraflara Ticari Borçlar441.736 757.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.495.374 1.070.317Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.244.981 1.187.869Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 14.505.325 10.807.108Kısa Vadeli Karşılıklar8.456.047 9.040.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.999.622 8.717.038Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 456.425 322.964Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.291.851 2.139.552İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler563.954 700.134İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.727.897 1.439.418ARA TOPLAM28.435.314 25.002.122TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.435.314 25.002.122UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.638.719 2.808.996İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.638.719 2.808.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.638.719 2.808.996Uzun Vadeli Karşılıklar1.792.121 1.675.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.792.121 1.675.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.430.840 4.484.971TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.866.154 29.487.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar204.718.417 188.390.909Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-405.043 -405.043Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-405.043 -405.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-405.043 -405.043Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 34.267.599 24.233.098Yasal Yedekler34.267.599 24.233.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 43.149.236 43.149.236Net Dönem Karı veya Zararı117.172.514 110.879.507TOPLAM ÖZKAYNAKLAR204.718.417 188.390.909TOPLAM KAYNAKLAR237.584.571 217.878.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 191.515.306 137.413.889 69.858.901 55.916.765Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -13.584.827 -15.683.142 -6.344.130 -9.282.813FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)177.930.479 121.730.747 63.514.771 46.633.952BRÜT KAR (ZARAR)177.930.479 121.730.747 63.514.771 46.633.952Genel Yönetim Giderleri14 -46.405.076 -36.868.266 -15.461.825 -11.609.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler135.792 32.435 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-40.736 -4.329 -15.364 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)131.620.459 84.890.587 48.037.582 35.024.043FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)131.620.459 84.890.587 48.037.582 35.024.043Finansman Gelirleri24.736.742 10.241.600 8.845.346 3.417.654Finansman Giderleri-357.189 -384.612 -111.085 -123.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10 156.000.012 94.747.575 56.771.843 38.317.970Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.827.498 -20.302.381 -14.231.025 -7.803.155Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -38.945.136 -20.238.750 -14.594.396 -8.177.231Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 117.638 -63.631 363.371 374.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815DÖNEM KARI (ZARARI)117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972027BIST