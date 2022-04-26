***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909Transferler0 0 0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 38.370.163 38.370.163 38.370.163Dönem Karı (Zararı)0 0 0 38.370.163 38.370.163 38.370.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 38.370.163 125.916.066 125.916.066Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 0 262.251.721 262.251.721Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15.836.828 159.073.235 -174.910.063 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 65.406.965 0 65.406.965 65.406.965Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-158.868.281 -158.868.281 -158.868.281Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 50.104.427 43.354.190 65.406.965 0 168.790.405 168.790.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.410.720 32.194.024Dönem Karı (Zararı)65.406.965 38.370.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.768.199 -6.847.812Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 509.418 417.181Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.646.679 2.524.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.187.500 2.524.434Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-52.661 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.511.840 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.808.499 -9.097.299Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.902.371 -9.208.219Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler93.872 110.920Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.912 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.800.439 -11.397.130Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler2.800.439 -11.397.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 19.566.527 10.704.854Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler58.547 148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.430.308 9.260.878Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)77.546.080 6.803.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler848.728 1.077.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.300.073 1.346.566İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-451.345 -268.615Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.447.677 -469.838Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.532 -232.733İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.668 -368.693İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.136 135.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)174.085 1.998.123Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.283.560 84.243İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)618.260 -187.154İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)665.300 271.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları160.605.472 40.783.229Alınan Faiz12.172.251 8.806.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeleri (Ödemeleri)-19.565.816 -10.805.884Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-166.380 -70.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-166.380 -70.285Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -166.380 -24.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -45.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-158.868.281 -100.845.006Ödenen Temettüler12,15 -158.868.281 -100.845.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.623.941 -68.721.267Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.912 148NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.619.029 -68.721.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.184.150 99.480.900DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 92.565.121 30.759.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 94.543.602 113.957.682Finansal Yatırımlar4 63.261.866 142.095.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar63.261.866 142.095.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar63.261.866 142.095.720Ticari Alacaklar5 39.952.987 40.801.715İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38.296.469 39.596.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.656.518 1.205.173Peşin Ödenmiş Giderler9 2.501.236 53.559İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.333.929 4.651İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.167.307 48.908ARA TOPLAM200.259.691 296.908.676TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.259.691 296.908.676DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.858.456 1.862.889Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.849.751 2.063.184Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 898.374 1.023.546Ertelenmiş Vergi Varlığı10 2.212.040 2.713.008TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.818.621 7.662.627TOPLAM VARLIKLAR207.078.312 304.571.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 2.692.256 2.717.788İlişkili Taraflara Ticari Borçlar654.301 709.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.037.955 2.007.819Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.792.688 1.361.954Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 18.503.056 19.564.040Kısa Vadeli Karşılıklar6.810.769 10.463.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.489.215 10.052.358Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 321.554 411.288Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.876.675 3.423.112İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler488.902 1.318.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.387.773 2.104.718ARA TOPLAM33.675.444 37.530.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.675.444 37.530.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.213.635 2.430.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.213.635 2.430.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.213.635 2.430.569Uzun Vadeli Karşılıklar2.398.828 2.358.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.398.828 2.358.473TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.612.463 4.789.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.287.907 42.319.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar168.790.405 262.251.721Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-609.288 -609.288Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-609.288 -609.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-609.288 -609.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 50.104.427 34.267.599Yasal Yedekler50.104.427 34.267.599Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 43.354.190 43.149.236Net Dönem Karı veya Zararı65.406.965 174.910.063TOP