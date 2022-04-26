***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2022 11:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909
Transferler
0 0 0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 38.370.163 38.370.163 38.370.163
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 38.370.163 38.370.163 38.370.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 38.370.163 125.916.066 125.916.066
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 0 262.251.721 262.251.721
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.836.828 159.073.235 -174.910.063 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 65.406.965 0 65.406.965 65.406.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-158.868.281 -158.868.281 -158.868.281
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 50.104.427 43.354.190 65.406.965 0 168.790.405 168.790.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.410.720 32.194.024
Dönem Karı (Zararı)
65.406.965 38.370.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.768.199 -6.847.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 509.418 417.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.646.679 2.524.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.187.500 2.524.434
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-52.661 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.511.840 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.808.499 -9.097.299
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.902.371 -9.208.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
93.872 110.920
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.912 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.800.439 -11.397.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.800.439 -11.397.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 19.566.527 10.704.854
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
58.547 148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.430.308 9.260.878
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
77.546.080 6.803.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
848.728 1.077.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.300.073 1.346.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-451.345 -268.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.447.677 -469.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.532 -232.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.668 -368.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.136 135.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.085 1.998.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.283.560 84.243
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
618.260 -187.154
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
665.300 271.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.605.472 40.783.229
Alınan Faiz
12.172.251 8.806.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
i (Ödemeleri)
-19.565.816 -10.805.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-166.380 -70.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.380 -70.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -166.380 -24.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -45.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.868.281 -100.845.006
Ödenen Temettüler
12,15 -158.868.281 -100.845.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.623.941 -68.721.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.912 148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.619.029 -68.721.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.184.150 99.480.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 92.565.121 30.759.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 94.543.602 113.957.682
Finansal Yatırımlar
4 63.261.866 142.095.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.261.866 142.095.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
63.261.866 142.095.720
Ticari Alacaklar
5 39.952.987 40.801.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.296.469 39.596.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.656.518 1.205.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.501.236 53.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.333.929 4.651
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.167.307 48.908
ARA TOPLAM
200.259.691 296.908.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.259.691 296.908.676
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 1.858.456 1.862.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.849.751 2.063.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 898.374 1.023.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 2.212.040 2.713.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.818.621 7.662.627
TOPLAM VARLIKLAR
207.078.312 304.571.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 2.692.256 2.717.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
654.301 709.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.037.955 2.007.819
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.792.688 1.361.954
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 18.503.056 19.564.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.810.769 10.463.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.489.215 10.052.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 321.554 411.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.876.675 3.423.112
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
488.902 1.318.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.387.773 2.104.718
ARA TOPLAM
33.675.444 37.530.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.675.444 37.530.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.213.635 2.430.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.213.635 2.430.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.213.635 2.430.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.398.828 2.358.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.398.828 2.358.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.612.463 4.789.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.287.907 42.319.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.790.405 262.251.721
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-609.288 -609.288
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.288 -609.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.288 -609.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 50.104.427 34.267.599
Yasal Yedekler
50.104.427 34.267.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 43.354.190 43.149.236
Net Dönem Karı veya Zararı
65.406.965 174.910.063
TOP