***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.07.2022 16:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909
Transferler
0 0 0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 74.631.696 74.631.696 74.631.696
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 74.631.696 74.631.696 74.631.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 74.631.696 162.177.599 162.177.599
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 0 262.251.721 262.251.721
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.836.828 159.073.235 -174.910.063 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 136.453.839 0 136.453.839 136.453.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-158.868.281 -158.868.281 -158.868.281
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 50.104.427 43.354.190 136.453.839 0 239.837.279 239.837.279
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.772.038 84.613.978
Dönem Karı (Zararı)
136.453.839 74.631.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.142.956 1.724.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.050.359 888.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.946.418 4.730.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.634 4.596.992
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-67.142 169.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.962.926 -36.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.681.347 -15.644.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.859.935 -15.890.747
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
178.588 246.104
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -29.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.381.788 -12.817.626
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.381.788 -12.817.626
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 45.209.314 24.596.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.374.862 19.344.741
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-88.670.670 21.019.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.805.248 -927.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.400.870 -1.580.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
595.622 653.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.909.149 2.518.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.909.149 2.518.656
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.074.217 -204.908
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.574 125.104
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.179 -173.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.605 298.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
566.975 18.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.314.425 -3.204.707
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.733.627 -2.910.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
419.202 -294.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.221.933 95.700.865
Alınan Faiz
26.839.034 15.905.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
88.236 -6.753.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.739.069 -19.946.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
361.904 -291.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-899.434 -178.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-899.434 -178.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -612.976 -24.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -286.458 -153.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.868.281 -100.845.006
Ödenen Temettüler
12,15 -158.868.281 -100.845.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.995.677 -16.409.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 29.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.995.677 -16.379.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.184.150 99.480.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.473 83.100.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 983.924 113.957.682
Finansal Yatırımlar
4 232.147.161 142.095.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
232.147.161 142.095.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
232.147.161 142.095.720
Ticari Alacaklar
5 46.606.963 40.801.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
45.997.412 39.596.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
609.551 1.205.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.127.776 53.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
849.160 4.651
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.278.616 48.908
ARA TOPLAM
284.865.824 296.908.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.865.824 296.908.676
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 2.115.491 1.862.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.636.319 2.063.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.046.884 1.023.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 4.038.497 2.713.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.837.191 7.662.627
TOPLAM VARLIKLAR
293.703.015 304.571.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 2.731.362 2.717.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
772.148 709.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.959.214 2.007.819
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.928.929 1.361.954
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 27.205.741 19.564.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.972.466 10.463.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.665.393 10.052.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.307.073 411.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.539.255 3.423.112
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.015.335 1.318.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.523.920 2.104.718
ARA TOPLAM
48.377.753 37.530.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.377.753 37.530.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.987.545 2.430.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.987.545 2.430.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.987.545 2.430.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.500.438 2.358.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.500.438 2.358.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.487.983 4.789.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.865.736 42.319.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.837.279 262.251.721
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-609.288 -609.288
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.288 -609.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.288 -609.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 50.104.427 34.267.599
Yasal Yedekler
50.104.427 34.267.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 43.354.190 43.149.236
Net Dönem Karı veya Zararı
136.453.839 174.910.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.837.279 262.251.721
TOPLAM KAYNAKLAR
293.703.015 304.571.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 230.166.665 121.656.405 125.013.171 62.281.163
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
13 230.166.665 121.656.405 125.013.171 62.281.163
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -14.743.991 -7.240.697 -7.304.125 -3.094.861
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
13 -14.743.991 -7.240.697 -7.304.125 -3.094.861
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.422.674 114.415.708 117.709.046 59.186.302
BRÜT KAR (ZARAR)
215.422.674 114.415.708 117.709.046 59.186.302
Genel Yönetim Giderleri
14 -54.567.200 -30.943.251 -28.673.070 -15.707.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.315 135.792 0 25.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -25.372 0 -3.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.980.789 83.582.877 89.035.976 43.500.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.980.789 83.582.877 89.035.976 43.500.289
Finansman Gelirleri
20.860.952 15.891.396 29.170.364 6.788.047
Finansman Giderleri
-178.588 -246.104 -84.716 -135.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
181.663.153 99.228.169 118.121.624 50.153.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.209.314 -24.596.473 -24.710.252 -13.891.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -46.380.770 -24.350.740 -27.315.211 -14.428.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.171.456 -245.733 2.604.959 536.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047792
BIST