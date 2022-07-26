***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909Transferler0 0 0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 74.631.696 74.631.696 74.631.696Dönem Karı (Zararı)0 0 0 74.631.696 74.631.696 74.631.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 74.631.696 162.177.599 162.177.599Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 0 262.251.721 262.251.721Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15.836.828 159.073.235 -174.910.063 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 136.453.839 0 136.453.839 136.453.839Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-158.868.281 -158.868.281 -158.868.281Dönem Sonu Bakiyeler12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 50.104.427 43.354.190 136.453.839 0 239.837.279 239.837.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.772.038 84.613.978Dönem Karı (Zararı)136.453.839 74.631.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.142.956 1.724.428Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.050.359 888.991Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.946.418 4.730.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.634 4.596.992Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-67.142 169.879Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.962.926 -36.416Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.681.347 -15.644.643Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.859.935 -15.890.747Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler178.588 246.104Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -29.222Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.381.788 -12.817.626Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.381.788 -12.817.626Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 45.209.314 24.596.473İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.374.862 19.344.741Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-88.670.670 21.019.596Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.805.248 -927.392İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.400.870 -1.580.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)595.622 653.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.909.149 2.518.656İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.909.149 2.518.656Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.074.217 -204.908Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.574 125.104İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.179 -173.609İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.605 298.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)566.975 18.392Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.314.425 -3.204.707İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.733.627 -2.910.366İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)419.202 -294.341Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.221.933 95.700.865Alınan Faiz26.839.034 15.905.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler88.236 -6.753.926Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.739.069 -19.946.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)361.904 -291.972YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-899.434 -178.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-899.434 -178.116Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -612.976 -24.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -286.458 -153.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-158.868.281 -100.845.006Ödenen Temettüler12,15 -158.868.281 -100.845.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.995.677 -16.409.144Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 29.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.995.677 -16.379.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.184.150 99.480.900DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 188.473 83.100.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 983.924 113.957.682Finansal Yatırımlar4 232.147.161 142.095.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar232.147.161 142.095.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar232.147.161 142.095.720Ticari Alacaklar5 46.606.963 40.801.715İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar45.997.412 39.596.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar609.551 1.205.173Peşin Ödenmiş Giderler9 5.127.776 53.559İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler849.160 4.651İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.278.616 48.908ARA TOPLAM284.865.824 296.908.676TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR284.865.824 296.908.676DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 2.115.491 1.862.889Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.636.319 2.063.184Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 1.046.884 1.023.546Ertelenmiş Vergi Varlığı10 4.038.497 2.713.008TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.837.191 7.662.627TOPLAM VARLIKLAR293.703.015 304.571.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 2.731.362 2.717.788İlişkili Taraflara Ticari Borçlar772.148 709.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.959.214 2.007.819Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.928.929 1.361.954Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 27.205.741 19.564.040Kısa Vadeli Karşılıklar12.972.466 10.463.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.665.393 10.052.358Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.307.073 411.288Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.539.255 3.423.112İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.015.335 1.318.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.523.920 2.104.718ARA TOPLAM48.377.753 37.530.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.377.753 37.530.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.987.545 2.430.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.987.545 2.430.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.987.545 2.430.569Uzun Vadeli Karşılıklar3.500.438 2.358.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.500.438 2.358.473TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.487.983 4.789.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.865.736 42.319.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar239.837.279 262.251.721Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları534.111 534.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-609.288 -609.288Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-609.288 -609.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-609.288 -609.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 50.104.427 34.267.599Yasal Yedekler50.104.427 34.267.599Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 43.354.190 43.149.236Net Dönem Karı veya Zararı136.453.839 174.910.063TOPLAM ÖZKAYNAKLAR239.837.279 262.251.721TOPLAM KAYNAKLAR293.703.015 304.571.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 230.166.665 121.656.405 125.013.171 62.281.163Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir13 230.166.665 121.656.405 125.013.171 62.281.163Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 -14.743.991 -7.240.697 -7.304.125 -3.094.861Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler13 -14.743.991 -7.240.697 -7.304.125 -3.094.861FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)215.422.674 114.415.708 117.709.046 59.186.302BRÜT KAR (ZARAR)215.422.674 114.415.708 117.709.046 59.186.302Genel Yönetim Giderleri14 -54.567.200 -30.943.251 -28.673.070 -15.707.574Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler125.315 135.792 0 25.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -25.372 0 -3.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)160.980.789 83.582.877 89.035.976 43.500.289FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)160.980.789 83.582.877 89.035.976 43.500.289Finansman Gelirleri20.860.952 15.891.396 29.170.364 6.788.047Finansman Giderleri-178.588 -246.104 -84.716 -135.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)181.663.153 99.228.169 118.121.624 50.153.152Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-45.209.314 -24.596.473 -24.710.252 -13.891.619Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -46.380.770 -24.350.740 -27.315.211 -14.428.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.171.456 -245.733 2.604.959 536.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533DÖNEM KARI (ZARARI)136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları136.453.839 74.631.696 93.411.372 36.261.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047792BIST