***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
26.07.2022 09:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047664
BIST
10:042.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.564
En Düşük
2.558
10:0417,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0883
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8604
En Düşük
17,7680
10:0418,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0667
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2872
En Düşük
18,1811
10:04990,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,36
|Açılış
|: 990,43
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
991,35
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:04
|KLRHO
|18,87
|6.042.993
|% 5,42
|
|SKBNK
|1,57
|49.595.937
|% 5,37
|
|NTGAZ
|9,39
|10.523.397
|% 4,92
|
|BMSCH
|12,41
|1.082.669
|% 4,20
|
|ANGEN
|36,36
|17.427.350
|% 4,12
|
|UFUK
|84,05
|184.391
|% -6,04
|
|GRNYO
|2,61
|4.910.390
|% -2,61
|
|RYSAS
|8,99
|290.181
|% -2,18
|
|HEDEF
|7,67
|869.153
|% -2,04
|
|LKMNH
|19,73
|127.702
|% -1,94
|
|THYAO
|49,66
|86.854.179
|% 0,24
|
|YKBNK
|4,87
|78.067.117
|% 1,25
|
|EKGYO
|3,20
|71.327.775
|% 0,95
|
|HLGYO
|2,23
|58.916.389
|% 0,00
|
|TUPRS
|257,70
|57.924.128
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,57
|49.595.937
|% 5,37
|
|HLGYO
|2,23
|58.916.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,20
|71.327.775
|% 0,95
|
|VKGYO
|2,20
|45.004.934
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,61
|12.090.894
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8533
|17,8604
|% 0,50
|
|Euro
|18,2518
|18,2679
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4318
|21,5393
|% 0,35
|
|Frank
|18,4201
|18,5311
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7369
|4,7607
|% 0,42
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|5,19
|
|Altın Gr.
|990
|990
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.665
|6.734
|18,00
|
|Yarım
|3.248
|3.292
|9,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,76
|