***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
26.07.2022 09:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047663
BIST
11:092.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,18
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:0917,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1022
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:0918,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0739
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:09991,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,29
|Açılış
|: 991,37
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:09
|NTGAZ
|9,84
|26.968.114
|% 9,94
|
|DOBUR
|57,50
|7.103.700
|% 9,52
|
|AKFGY
|2,57
|136.493.684
|% 7,98
|
|BIZIM
|20,50
|31.904.513
|% 7,95
|
|MIPAZ
|7,82
|20.605.247
|% 7,42
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,81
|42.445.284
|% -3,92
|
|KZBGY
|82,65
|11.361.383
|% -3,90
|
|PEKGY
|1,43
|16.163.006
|% -3,38
|
|THYAO
|49,84
|1.186.911.620
|% 0,61
|
|EKGYO
|3,27
|718.323.817
|% 3,15
|
|YKBNK
|4,79
|502.640.277
|% -0,42
|
|TUPRS
|263,30
|327.892.271
|% 4,07
|
|GARAN
|15,35
|323.152.252
|% -1,92
|
|EKGYO
|3,27
|718.323.817
|% 3,15
|
|SKBNK
|1,54
|250.770.334
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,79
|502.640.277
|% -0,42
|
|TSKB
|2,42
|148.633.678
|% -0,41
|
|AKFGY
|2,57
|136.493.684
|% 7,98
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8654
|17,8743
|% 0,58
|
|Euro
|18,2585
|18,2751
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4443
|21,5519
|% 0,41
|
|Frank
|18,4537
|18,5648
|% 0,53
|
|Riyal
|4,7408
|4,7646
|% 0,51
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|5,82
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.672
|6.736
|20,00
|
|Yarım
|3.251
|3.293
|10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,82
|