***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
14.10.2022 16:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tasfiye Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072233
BIST
16:303.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 84,09
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
16:3018,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:3018,1155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0302
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:30988,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,44
|Açılış
|: 989,35
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KONYA
|1.702,80
|147.886.811
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|183.636.368
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.293.400
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|288.984.467
|% 9,99
|
|CONSE
|6,18
|331.904.677
|% 9,96
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|1.086.106.163
|% -4,94
|
|KMPUR
|75,05
|61.937.398
|% -4,76
|
|SILVR
|25,58
|16.966.925
|% -4,48
|
|KZBGY
|17,68
|319.793.093
|% -4,38
|
|THYAO
|89,95
|3.806.113.002
|% 2,22
|
|YKBNK
|8,79
|2.441.725.641
|% 5,02
|
|AKBNK
|13,52
|2.361.386.906
|% 3,92
|
|ISCTR
|8,55
|2.196.523.123
|% 4,01
|
|KOZAL
|201,10
|1.976.152.337
|% 4,52
|
|EKGYO
|4,24
|1.419.942.718
|% 1,68
|
|YKBNK
|8,79
|2.441.725.641
|% 5,02
|
|ISCTR
|8,55
|2.196.523.123
|% 4,01
|
|AKBNK
|13,52
|2.361.386.906
|% 3,92
|
|ODAS
|8,48
|944.146.553
|% 4,18
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5930
|% 0,28
|
|Euro
|18,1063
|18,1155
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,8168
|20,9212
|% -0,73
|
|Frank
|18,4670
|18,5783
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% 0,14
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-15,17
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|12,00
|
|Tam
|6.669
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-1,50
|