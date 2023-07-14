***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
14.07.2023 11:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Tasfiye Dönemi Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172008
BIST
'
14:116.411
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 42,48
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1126,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1726
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1129,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1863
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:111.647,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.647,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EUHOL
|2,42
|123.338.324
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|125.909.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|19.984.211
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|13.295.160
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.410.147
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.343.745
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.642.524
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|9.733.799
|% -9,91
|
|THYAO
|213,40
|5.558.236.201
|% 1,86
|
|ASELS
|70,00
|5.119.085.787
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,54
|2.690.607.610
|% 0,41
|
|ASTOR
|83,00
|2.379.532.337
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,61
|2.308.652.036
|% -1,02
|
|ISCTR
|14,61
|2.308.652.036
|% -1,02
|
|YKBNK
|13,96
|2.170.802.734
|% -2,17
|
|EKGYO
|8,31
|1.097.118.223
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,85
|349.483.047
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,54
|2.690.607.610
|% 0,41
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1840
|26,1928
|% 0,66
|
|Euro
|29,4082
|29,4147
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,2306
|34,4023
|% 0,36
|
|Frank
|30,3639
|30,5469
|% 0,54
|
|Riyal
|6,9611
|6,9960
|% 0,59
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|4,20
|
|Cumhuriyet
|10.964
|11.130
|-15,00
|
|Tam
|10.591
|10.794
|11,00
|
|Yarım
|5.295
|5.422
|5,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.711
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,04
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|-0,11
|