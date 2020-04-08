***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti1.713,6 % 0,00144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.569,16 % 0,00553Fon Yönetim Ücreti379.338,52 % 0,31941Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu161,89 % 0,00014Gecelik Ters Repo Komisyonu33.544,35 % 0,02825Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.119,66 % 0,00599Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar417,25 % 0,00035Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.830,35 % 0,01333TOPLAM GİDERLER445.588,82DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.761.684,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836209BIST