***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.290,09 % 0,00617Fon Yönetim Ücreti76.728,45 % 0,02739Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.223,9 % 0,00079Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu336,87 % 0,00012Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar328,87 % 0,00012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.837,39 % 0,00494TOPLAM GİDERLER113.185,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ280.122.707,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836210BIST