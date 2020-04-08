***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti2.879,1 % 0,00061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.104,32 % 0,01379Fon Yönetim Ücreti2.860.301,92 % 0,60606Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.844,95 % 0,00272Gecelik Ters Repo Komisyonu26.044,2 % 0,00552Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.692,33 % 0,00481Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.064,97 % 0,00044Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.641,33 % 0,00586TOPLAM GİDERLER3.020.467,16DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ471.950.117,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836211BIST