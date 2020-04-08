***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti1.729,8 % 0,00162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.158,62 % 0,01516Fon Yönetim Ücreti531.625,13 % 0,49868Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.366,01 % 0,00222Gecelik Ters Repo Komisyonu6.986,7 % 0,00655Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.224,02 % 0,00115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar492,82 % 0,00046Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.070,47 % 0,00569TOPLAM GİDERLER567.547,61DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.606.431,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836212BIST