***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti1.662,3 % 0,00002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri152.266,87 % 0,03453Fon Yönetim Ücreti2.198.732,79 % 0,49868Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.702,05 % 0,00039Gecelik Ters Repo Komisyonu245.196 % 0,05561Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu470,97 % 0,00011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar370,68 % 0,00008Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.343,5 % 0,00756TOPLAM GİDERLER2.634.639,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ440.910.301,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836213BIST